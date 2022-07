La Russie frappe l’Ukraine alors que Poutine tient des pourparlers à Téhéran

Les forces russes ont tiré sept missiles de croisière Kalibr sur la région d’Odessa. Le ministère russe de la Défense a déclaré que les frappes sur le village de Bilenke avaient un objectif militaire légitime et « ont détruit des dépôts de munitions pour des armes fournies par les États-Unis et des pays européens ».

KYIV, Ukraine – Des missiles de croisière russes ont frappé mardi matin des villages autour de la ville portuaire d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, touchant des maisons, une école et un centre communautaire alors que le président russe Vladimir Poutine était en Iran pour discuter d’une proposition soutenue par l’ONU visant à débloquer les exportations de Céréale ukrainienne.

Un responsable local a contesté l’affirmation de Moscou et a déclaré que six personnes avaient été blessées.

“Ces frappes contre des personnes pacifiques ont un seul objectif : intimider la population et les autorités et les maintenir dans une tension constante”, a déclaré Serhiy Bratchuk, le président du gouvernement régional d’Odessa, à la télévision ukrainienne.

Ces dernières semaines, l’armée russe a pris pour cible Odessa et certaines parties du sud de l’Ukraine où ses troupes ont capturé des villes plus tôt dans la guerre, alors que l’Ukraine prévoyait des contre-attaques pour reprendre les zones occupées par la Russie.

Au moins deux civils ont été tués et 15 autres blessés par des bombardements russes à travers le pays au cours des dernières 24 heures, a indiqué le bureau présidentiel ukrainien dans une mise à jour du matin.

Dans la province de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, qui a été coupée de l’approvisionnement en gaz et en partie de l’eau et de l’électricité, une personne a été tuée et deux autres blessées.