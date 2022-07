La Russie frappe l’ouest de l’Ukraine lors d’une frappe de missile de croisière Kalibr depuis un sous-marin en mer Noire, tuant 20 personnes

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les forces russes ont frappé jeudi l’ouest de l’Ukraine lors d’une série de frappes de missiles de croisière Kalibr depuis un sous-marin en mer Noire dans une attaque qui a tué au moins 20 personnes, dont trois enfants, a déclaré le chef adjoint du bureau du président Volodymyr Zelenksyy.

Les missiles ont percuté le centre de la ville de Vinnytsia, située à plus de 420 km au nord de la ville portuaire d’Odessa sur la mer Noire et à environ 200 km au sud de Kyiv.

Des images et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des personnes courant pour aider, des voitures incendiées et de la fumée noire s’échappant après que des immeubles résidentiels, administratifs et de bureaux aient été touchés.

Kyrylo Timochenko a déclaré que 90 personnes auraient également été blessées lors de l’attaque et a confirmé dans un article de Telegram que “l’opération de sauvetage est en cours”.

Le bureau du procureur général a d’abord signalé que 17 personnes avaient été tuées, dont deux enfants.

Quelques reportages jeudi matin a suggéré que sept missiles de croisière avaient été tirés sur la ville occidentale mais que quatre des missiles avaient été arrêtés par les défenses aériennes ukrainiennes.

“Chaque jour, la Russie détruit des civils, tue des enfants ukrainiens, lance des missiles sur des objets civils. Qu’est-ce que c’est, sinon un acte de terrorisme ouvert?” Zelenskyy interrogé sur les réseaux sociaux.

Le missile Kalibr est un missile de croisière de fabrication russe qui est devenu l’arme de choix de la marine russe en matière de frappes au sol, selon le Centre d’études stratégiques et internationales.

On ne sait pas d’où le missile a été tiré dans la mer Noire, mais étant donné sa capacité à toucher une cible jusqu’à 1 500 milles de distance, le missile est plus que capable d’atteindre Kyiv.

Le ministère russe de la Défense n’a pas encore commenté l’attaque et, dans son briefing quotidien sur son “opération militaire spéciale”, il n’a mentionné que les frappes militaires qu’il a menées dans l’est de l’Ukraine.