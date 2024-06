La Russie frappe les infrastructures énergétiques de l’Ukraine lors d’une attaque de missiles et de drones à grande échelle – POLITICO

« Les terroristes russes n’abandonnent pas leurs intentions de détruire le secteur des carburants et de l’énergie de l’Etat », a déclaré l’armée de l’air dans son communiqué. Chaîne de télégramme. « L’armée de l’air et les forces de défense ukrainiennes font tout leur possible pour empêcher l’ennemi d’atteindre ses objectifs sur toutes les parties du front. »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné attaque dans un post sur Xaffirmant que les secouristes étaient sur le terrain pour évaluer la situation et apporter des secours.

Il a également critiqué les alliés occidentaux pour leur « indécision » dans la fourniture d’une aide militaire à son pays, les exhortant à accroître leur soutien afin que le président russe Vladimir Poutine perde « la capacité de cibler des civils et des infrastructures civiles » et soit finalement « contraint d’arrêter ». sa terreur. »

« C’est un test d’humanité et de détermination pour le monde libre », a écrit Zelensky dans son message. « Soit nous l’adoptons ensemble, soit le monde connaîtra davantage de déstabilisation et de chaos. »

Les attaques russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes se sont intensifiées depuis mars, infligeant des dommages plus permanents au système, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l’approvisionnement électrique de l’UE.