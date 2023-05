La Russie frappe Kiev en plein jour après un barrage nocturne

KYIV, Ukraine (AP) – Des explosions ont secoué Kiev pendant la journée lundi alors que des missiles balistiques russes visaient la capitale ukrainienne, quelques heures après un incident plus courant barrage nocturne de la ville par des drones et des missiles de croisière.

Les forces russes ont tiré 11 missiles balistiques et de croisière sur Kiev vers 11h30 (08h30 GMT ; 04h30 HAE), selon le chef d’état-major ukrainien, Valerii Zaluzhnyi. Tous ont été abattus, a-t-il dit, et des bouffées de fumée blanche pouvaient être vues dans le ciel bleu au-dessus de la ville depuis le niveau de la rue.

Les débris des missiles interceptés sont tombés dans les quartiers du centre et du nord de Kiev dans la matinée, atterrissant au milieu de la circulation sur une route de la ville et déclenchant également un incendie sur le toit d’un immeuble, a indiqué l’administration militaire de Kiev. Au moins un civil aurait été blessé.

Comme beaucoup d’autres dans la capitale, il se sent épuisé et stressé. Cependant, il n’a pas l’intention d’abandonner et prévoit d’assister à son cours de yoga pour se ressourcer.

Au cours de la nuit précédente, les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu plus de 40 cibles alors que les forces russes bombardaient Kiev avec une combinaison de drones et de missiles de croisière lors de leur 15e attaque nocturne contre la capitale jusqu’à présent ce mois-ci, a déclaré Serhii Popko, chef de l’administration militaire de Kiev. .

Au cours de l’hiver, les forces russes ont braqué leurs missiles et drones sur des centrales électriques et d’autres infrastructures. L’objectif apparent était d’affaiblir la détermination de l’Ukraine et de contraindre le gouvernement ukrainien à négocier la paix aux conditions de Moscou, mais les Ukrainiens ont rapidement et avec défi réparé les dégâts.