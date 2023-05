La Russie frappe Kiev avec des vagues de drones explosifs avant les vacances fondatrices ukrainiennes

Les forces russes ont frappé la capitale ukrainienne de Kiev avec des attaques de drones « Kamikazes » tout au long de la nuit alors que la ville se préparait à célébrer l’anniversaire de sa fondation dimanche.

La Russie a lancé 54 drones de fabrication iranienne à Kiev et ailleurs en Ukraine, mais les défenses aériennes ont abattu 52 des drones, selon des responsables ukrainiens. Deux personnes ont été tuées lors de l’attaque de samedi soir, avec des chutes de débris sur un homme de 41 ans et une autre personne décédée de causes non précisées, a déclaré le maire de Kiev, Vitali Klitschko, dans un communiqué.

Kiev célèbre dimanche le 1 541e anniversaire de sa fondation.

L’assaut sur Kiev s’est produit en plusieurs vagues importantes tout au long de la nuit, avec des sirènes de raid aérien retentissant pendant environ 5 heures.

LA CHINE, LA RUSSIE, LA CORÉE DU NORD ET L’IRAN INVESTISSENT DANS DES MOYENS DE NOUS NUKE. LE TEMPS EST MAINTENANT POUR LA DÉFENSE ANTIMISSILE

L’Ukraine a largement réussi à repousser les attaques de missiles et de drones russes ces dernières semaines grâce au déploiement de systèmes de missiles Patriot fabriqués aux États-Unis. Le système de défense s’est avéré plus qu’un match pour les attaques à longue portée de la Russie, la grande majorité de leurs explosifs étant abattus en plein vol.

L’armée russe a de plus en plus recours à des bombes massives de l’ère soviétique dans le but de contourner les défenses aériennes ukrainiennes. Les bombes russes, ressuscitées des réserves de munitions de l’époque de la guerre froide, présentent deux avantages majeurs par rapport aux missiles en ce sens qu’elles n’ont pas de système de propulsion pour les défenses aériennes à suivre et qu’elles restent en l’air pendant à peine une minute.

L’ASSASSINAT ALLÉGUÉ DE POUTINE EST UN « FAUX DRAPEAU » ORCHESTRÉ POUR RENFORCER L’EFFORT DE GUERRE DE LA RUSSIE, SELON LES EXPERTS

« C’est l’évolution de la guerre aérienne », a récemment déclaré le lieutenant-colonel de l’armée de l’air ukrainienne Denys Smazhnyi au New York Times. « Ils ont d’abord essayé des missiles de croisière, et nous les avons abattus. Puis ils ont essayé des drones, et nous les avons abattus. Ils cherchent constamment une solution pour nous frapper, et nous en cherchons une pour les intercepter. »

« C’est une évolution, des contre-mesures, une évolution, des contre-mesures. C’est un processus sans arrêt, malheureusement », a-t-il ajouté.

LE ROYAUME-UNI CONSIDÈRE LA « COALITION D’AVIONS DE CHASSE » AVEC L’UKRAINE ALORS QUE ZELENSKYY RENCONTRE LE PREMIER MINISTRE

Les forces russes sont même allées jusqu’à moderniser de grosses bombes avec des ailes et des systèmes de navigation pour étendre à la fois leur portée et leur létalité, auraient déclaré des responsables américains au Times.

Sans aucun moyen de contrer les bombes elles-mêmes, les forces ukrainiennes doivent cibler les avions qui les larguent, un défi de taille pour une force aérienne nationale avec des avions bien plus anciens que les avions modernes russes.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les bombes rudimentaires ont contribué aux appels de l’Ukraine aux États-Unis et à d’autres alliés occidentaux pour qu’ils fournissent des avions de chasse F-16. Ils disent que l’avion leur permettrait de garder leur espace aérien dégagé tout en maintenant la défense contre les attaques à longue portée.