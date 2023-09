La Russie frappe des villes d’est en ouest de l’Ukraine

Des missiles russes ont frappé des villes ukrainiennes tôt jeudi matin, selon les autorités ukrainiennes, déclenchant des incendies, tuant au moins deux personnes et en piégeant d’autres sous les décombres.

L’attaque de missiles tôt le matin était la plus importante menée par la Russie depuis plus d’un mois et est survenue un jour après des informations faisant état de sabotage sur un aérodrome militaire russe à Chkalovsk, près de Moscou.

Cela a également coïncidé avec le sommet de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, où le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a prononcé un discours et présenté une « formule de paix » ukrainienne, et a eu lieu à l’occasion de la Journée internationale de la paix.

Dans la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, près des lignes de front, deux personnes ont été tuées jeudi et au moins cinq blessées après une frappe contre un immeuble résidentiel, a déclaré le gouverneur régional Oleksand Prokoudine.

Sept personnes ont été blessées à Kiev, dont une fillette de 9 ans, a rapporté le maire Vitalii Klitschko, et certains bâtiments résidentiels et commerciaux ont été endommagés.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir intercepté 36 des 43 missiles de croisière lancés en profondeur en Ukraine. Plus près des lignes de front, Kherson a été frappée par des missiles S-300 et Kharkiv a probablement été ciblée par d’autres armes à plus courte portée.

Les conséquences d’une attaque de missile à Tcherkassy, ​​en Ukraine, jeudi. Service d’urgence ukrainien / AP

Au moins six frappes ont touché le district de Slobidskyi à Kharkiv, endommageant les infrastructures civiles, a déclaré le gouverneur régional Oleh Syniehubov. Le maire de la ville a ajouté que deux personnes avaient été hospitalisées.

Au moins 10 personnes ont été blessées et au moins une personne a été sauvée des décombres à Tcherkassy, ​​dans le centre de l’Ukraine, selon Ihor Klymenko, ministre de l’Intérieur de l’Ukraine. Jusqu’à 23 personnes pourraient encore être ensevelies sous les décombres à Tcherkassy après la grève du matin, a déclaré le gouverneur régional de Tcherkassy, ​​Ihor Taburets. Les services de secours s’employaient à dégager les débris.

Une zone industrielle a été touchée dans la région occidentale de Lviv, endommageant des bâtiments et déclenchant un incendie, mais aucune information sur les victimes n’était immédiatement disponible, a ajouté Klymenko.

Le gouverneur régional Vitalii Koval a signalé des frappes dans la ville de Rivne, dans la région du même nom (nord-ouest), sans fournir immédiatement de détails.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que 22 drones avaient été abattus dans la nuit par les systèmes de défense aérienne, 19 au-dessus de la Crimée annexée par la Russie et trois autres dans les régions de Koursk, Belgorod et Orel, près de l’Ukraine. Le ministère de la Défense n’a pas précisé s’il y avait eu des victimes.