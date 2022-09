Kyiv, Ukraine –

La Russie a attaqué des centrales électriques et d’autres infrastructures dimanche, provoquant des pannes généralisées dans toute l’Ukraine alors que les forces de Kyiv ont lancé une contre-offensive rapide qui a chassé les troupes de Moscou de vastes étendues de territoire qu’elles avaient occupées dans le nord-est.

Le bombardement a déclenché un incendie massif dans une centrale électrique à la périphérie ouest de Kharkiv et a tué au moins une personne. Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé les « frappes de missiles délibérées et cyniques » contre des cibles civiles comme des actes de terrorisme.

La deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv, semblait être sans électricité dimanche soir. Les voitures roulaient dans les rues sombres et les quelques piétons utilisaient des lampes de poche ou des téléphones portables pour éclairer leur chemin.

Par ailleurs, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dans le sud occupé par la Russie, a été complètement fermée dans le but d’empêcher une catastrophe radioactive alors que les combats faisaient rage à proximité.

L’action de Kyiv ces derniers jours pour récupérer les zones occupées par la Russie dans la région de Kharkiv a forcé Moscou à retirer ses troupes pour les empêcher d’être encerclées, laissant derrière elles un nombre important d’armes et de munitions dans un vol précipité alors que la guerre marquait son 200e jour dimanche.

Le chef militaire ukrainien, le général Valerii Zaluzhnyy, a déclaré que ses forces avaient repris environ 3 000 kilomètres carrés depuis le début de la contre-offensive début septembre. Il a déclaré que les troupes ukrainiennes ne sont qu’à 50 kilomètres de la frontière russe.

Un bataillon a partagé une vidéo des forces ukrainiennes devant un bâtiment municipal à Hoptivka, un village à un peu plus d’un mile de la frontière et à environ 19 kilomètres au nord de Kharkiv.

Le gouverneur de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a déclaré que les troupes ukrainiennes avaient repris le contrôle de plus de 40 colonies dans la région.

Dans les attaques de missiles de dimanche soir par la Russie, les régions de Kharkiv et de Donetsk semblaient porter le poids. Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia et Sumy n’avaient que partiellement perdu le pouvoir, a déclaré Zelenskyy.

Le maire de Kharkiv, Igor Terekhov, a qualifié la panne de courant de “vengeance de l’agresseur russe pour les succès de notre armée au front, en particulier dans la région de Kharkiv”.

Des responsables ukrainiens ont déclaré que la Russie avait frappé Kharkiv TEC-5, la deuxième plus grande centrale thermique et électrique du pays, et Zelenskyy a publié une vidéo de la centrale électrique de Kharkiv en feu.

“Les terroristes russes restent des terroristes et attaquent des infrastructures critiques. Pas d’installations militaires, seulement le but de laisser les gens sans lumière ni chauffage”, a-t-il tweeté,

Mais Zelenskyy est resté provocateur malgré les attaques. S’adressant à la Russie, il a ajouté : “Pensez-vous toujours que vous pouvez nous intimider, nous briser, nous forcer à faire des concessions ? … Le froid, la faim, l’obscurité et la soif pour nous ne sont pas aussi effrayants et mortels que votre ‘amitié et fraternité’. Mais l’histoire mettra tout en place. Et nous serons avec du gaz, des lumières, de l’eau et de la nourriture… et SANS vous !”

Plus tard dans la soirée, du courant avait été rétabli dans certaines régions. Aucune des pannes ne semble être liée à l’arrêt des réacteurs de la centrale de Zaporizhzhia.

Alors que l’essentiel de l’attention se concentrait sur la contre-offensive, l’opérateur ukrainien d’énergie nucléaire a déclaré que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe, avait été reconnectée au réseau électrique ukrainien, permettant aux ingénieurs d’arrêter son dernier réacteur opérationnel pour le protéger au milieu des combats.

La centrale, l’une des 10 plus grandes centrales nucléaires au monde, est occupée par les forces russes depuis les premiers jours de la guerre. L’Ukraine et la Russie ont échangé le blâme pour avoir bombardé autour d’elle.

Depuis qu’un incendie le 5 septembre causé par des bombardements a fait tomber la centrale des lignes de transmission, le réacteur alimentait des équipements de sécurité cruciaux en mode dit « insulaire » – un régime peu fiable qui rendait la centrale de plus en plus vulnérable à un éventuel accident nucléaire.

L’Agence internationale de l’énergie atomique, l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU qui a deux experts sur le site, a salué le rétablissement de l’alimentation externe. Mais le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, s’est dit “gravement préoccupé par la situation à l’usine, qui reste en danger tant que les bombardements se poursuivent”.

Il a déclaré que des pourparlers avaient commencé sur l’établissement d’une zone de sûreté et de sécurité autour d’elle.

Lors d’un appel dimanche avec le président russe Vladimir Poutine, le président français Emmanuel Macron a demandé le retrait des troupes et des armes russes de l’usine conformément aux recommandations de l’AIEA.

Le retrait des forces de Moscou ces derniers jours a marqué le plus grand succès sur le champ de bataille des forces ukrainiennes depuis qu’elles ont contrecarré une tentative russe de s’emparer de Kyiv au début de la guerre. La campagne de Kharkiv a semblé prendre Moscou par surprise ; il avait déplacé nombre de ses troupes de la région vers le sud dans l’attente d’une contre-offensive là-bas.

Yuriy Kochevenko, de la 95e brigade des Forces armées ukrainiennes, a tweeté une vidéo de ce qui semblait être le centre d’Izyum. La ville était considérée comme un centre de commandement et d’approvisionnement important pour le front nord de la Russie.

“Tout autour est détruit, mais nous allons tout restaurer. Izyum était, est et sera l’Ukraine”, a déclaré Kochevenko dans sa vidéo, montrant la place centrale vide et les bâtiments détruits.

Pendant ce temps, l’état-major ukrainien a déclaré que les troupes russes avaient également quitté plusieurs colonies dans la région de Kherson, dans le sud du pays, alors que les forces de Kyiv poursuivaient la contre-offensive. Il n’a pas identifié les zones.

Mais un responsable de l’administration soutenue par la Russie dans la ville de Kherson, Kirill Stremousov, a déclaré sur les réseaux sociaux que la ville au nord de la péninsule de Crimée était sûre et a demandé à tout le monde de rester calme.

Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi que le retrait d’Izyum et d’autres zones visait à renforcer les forces de Moscou dans la région voisine de Donetsk au sud. L’explication était similaire à la façon dont la Russie a justifié son retrait de Kyiv plus tôt cette année.

Mais Igor Strelkov, qui dirigeait les forces soutenues par la Russie lorsque le conflit séparatiste dans le Donbass a éclaté en 2014, s’est moqué de l’explication du ministère russe de la Défense sur la retraite, suggérant que la remise du propre territoire de la Russie près de la frontière était une “contribution à un règlement ukrainien”. “

La retraite a provoqué la colère des blogueurs militaires russes et des commentateurs nationalistes, qui l’ont déplorée comme une défaite majeure et ont exhorté le Kremlin à intensifier ses efforts de guerre. Beaucoup ont critiqué les autorités russes pour avoir poursuivi les feux d’artifice et autres festivités somptueuses à Moscou qui ont marqué samedi un jour férié malgré la débâcle en Ukraine.

A Moscou, Poutine a assisté samedi à l’ouverture d’une grande roue dans un parc et a inauguré une nouvelle liaison de transport et une arène sportive. L’action a souligné le récit du Kremlin selon lequel la guerre qu’il appelle une “opération militaire spéciale” se déroulait comme prévu sans affecter la vie quotidienne des Russes.

L’analyste politique pro-Kremlin, Sergueï Markov, a critiqué les festivités de Moscou comme une grave erreur.

“Les feux d’artifice à Moscou un jour tragique de la défaite militaire de la Russie auront des conséquences politiques extrêmement graves”, a écrit Markov sur sa chaîne d’application de messagerie. “Les autorités ne doivent pas célébrer quand les gens sont en deuil.”

Signe d’une rupture potentielle au sein de la direction russe, Ramzan Kadyrov, le chef de la Tchétchénie soutenu par le Kremlin, a déclaré que la retraite résultait d’erreurs commises par les hauts gradés russes.

“Ils ont commis des erreurs et je pense qu’ils en tireront les conclusions nécessaires”, a déclaré Kadyrov. “S’ils n’apportent pas de changements à la stratégie de conduite de l’opération militaire spéciale dans un jour ou deux, je serai obligé de contacter la direction du ministère de la Défense et la direction du pays pour expliquer la situation réelle sur le terrain. .”

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le chef de l’OTAN ont averti vendredi que la guerre durerait probablement des mois, exhortant l’Occident à continuer de soutenir l’Ukraine pendant ce qui pourrait être un hiver difficile.

Les gains de l’Ukraine sur le champ de bataille aideraient alors que l’administration Biden recherche un soutien financier continu de l’effort de guerre du Congrès et des alliés occidentaux, a déclaré Daniel Fried, ancien ambassadeur américain en Pologne et maintenant éminent membre du Conseil de l’Atlantique à Washington.

“La politique de l’administration Biden évolue dans une direction de plus en plus justifiée”, a déclaré Fried.