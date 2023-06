La Russie frappe des bâtiments civils dans la ville natale de Zelensky, tuant au moins 11 personnes

Les autorités ukrainiennes ont signalé une attaque « massive de missiles » dans la nuit par la Russie sur la ville ukrainienne centrale de Kryvyi Rih, la ville natale du président Volodymyr Zelenskyy.

Au moins 11 personnes ont été tuées et 25 blessées, ont déclaré des responsables du ministère ukrainien de l’Intérieur à CBC News.

Les opérations de sauvetage ont pris fin mardi à midi après une explosion qui, selon des habitants qui ont parlé à CBC News, s’est produite juste avant 3h30 du matin.

Un missile a explosé devant un immeuble de cinq étages dans une partie densément peuplée et bâtie de la ville feuillue et calme.

Nikita Zakharchenko, 23 ans, a déclaré que lui, sa femme et son fils d’un an dormaient dans la même pièce lorsque l’explosion s’est produite.

Il les a rassemblés tous les deux et a couru, a-t-il dit, se lacérant les pieds sur du verre brisé dans le processus.

« Je ne l’ai pas senti. J’ai juste continué à courir », a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un interprète. « J’étais très calme. Je savais quoi faire.

Zakharchenko, un chauffeur-livreur, a déclaré que des amis au premier étage – un jeune couple de son âge – avaient péri dans l’explosion et l’incendie.

Assis dans une ambulance avec ses deux pieds bandés, il a déclaré que sa femme avait subi des coupures mineures, mais que son fils allait bien.

Zelenskyy a condamné l’attaque tôt mardi dans un article de Telegram.

On ne savait pas immédiatement combien de missiles avaient touché Kryvyi Rih. Cependant, des sirènes de raid aérien ont retenti dans toute l’Ukraine pendant la nuit.

REGARDER | Margaret Evans de CBC sur la scène de la ville natale de Zelenskyy : Margaret Evans de CBC sur la scène de la ville natale de Zelenskyy Margaret Evans de CBC rapporte de Kryvyi Rih, en Ukraine, où elle dit qu’il n’y a pas si longtemps, il y avait des sacs mortuaires dans une cour de récréation à la suite d’une attaque russe dévastatrice qui a détruit des bâtiments résidentiels à proximité.

Des responsables militaires ukrainiens ont déclaré que l’armée de l’air avait détruit 10 des 14 missiles de croisière lancés par la Russie et l’un des quatre drones de fabrication iranienne.

Dans son allocution nocturne, Zelenskyy a déclaré qu’il avait été informé de l’état de préparation et de l’état de préparation des abris antiaériens à travers le pays, y compris dans les grandes villes comme Kiev – ceci après un incident où trois personnes sont mortes lorsqu’elles ont été enfermées dans un abri dans le capital.

« Les résultats sont décevants, c’est le moins qu’on puisse dire », a-t-il déclaré. « Vendredi, des projets de décision pertinents seront préparés, à la fois sur les responsables et sur la garantie d’un niveau de protection adéquat pour notre peuple dans toutes les villes ukrainiennes.

Combats intenses à Donetsk et dans le sud de Zaporizhzhia

La frappe est intervenue alors que les forces ukrainiennes pressaient leur contre-offensive pour déloger l’armée russe de vastes étendues de terre dans les régions de l’est et du sud du pays.

Des combats intenses se déroulent le long de la frontière des districts de l’est de Donetsk et du sud de Zaporizhzhia, des zones occupées par les Russes depuis le début de la campagne.

Il y a eu des rapports de batailles au sud de la ville de Velyka Novosilka le long des deux côtés de la rivière Mokri Yaly.

La frappe, impliquant des missiles de croisière, a frappé un immeuble résidentiel de cinq étages tôt mardi, engloutissant la zone en feu. (Alina Smutko/Reuters)

Les forces ukrainiennes ont déclaré avoir fait des gains ces derniers jours après s’être emparées de plusieurs petits villages le long du fleuve. Dimanche, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que les avancées dans la région s’élevaient entre 5 et 10 kilomètres.

Le «drapeau ukrainien retrouve maintenant sa place légitime dans les villages du territoire nouvellement désoccupé», a déclaré Zelenskyy dans son discours du soir.

Le service de sécurité du pays travaille sur un plan de stabilisation pour le territoire nouvellement libéré, a-t-il ajouté.

Dans certaines parties de l’Ukraine, il a fait frais et pluvieux, et Zelenskyy a déclaré que cela avait quelque peu entravé la contre-offensive, mais n’a pas expliqué comment. Il a affirmé que les forces ukrainiennes faisaient également des gains à Bakhmut, la ville orientale en ruine qui a été le théâtre de la bataille la plus longue et la plus coûteuse de la guerre.