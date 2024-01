La Russie fête les 80 ans de la fin du siège nazi de Leningrad

ST. PETERSBOURG, Russie (AP) — La ville russe de Saint-Pétersbourg a marqué samedi le 80e anniversaire de la fin du siège dévastateur de la Seconde Guerre mondiale par les forces nazies avec une série d’événements commémoratifs auxquels ont participé le président russe Vladimir Poutine et ses proches alliés.

Le dirigeant du Kremlin a déposé des fleurs devant un monument dédié aux défenseurs soviétiques tombés au combat dans la ville, alors appelée Leningrad, sur les rives de la Neva, puis au cimetière Piskarevskoye, où sont enterrées des centaines de milliers de victimes du siège.

Samedi après-midi, Poutine a été rejoint par le président biélorusse Alexandre Loukachenko à Gatchina, une ville à l’extérieur de Saint-Pétersbourg qui abritait autrefois des camps de prisonniers de guerre soviétiques, pour l’inauguration d’une statue commémorant les civils tués lors de l’assaut nazi.

L’Armée rouge a rompu le blocus de près de deux ans et demi le 19 janvier 1943, après de violents combats. Les estimations du nombre de morts varient, mais les historiens s’accordent à dire que plus d’un million d’habitants de Léningrad ont péri de faim ou de bombardements aériens et d’artillerie pendant le siège.

Poutine est né et a grandi à Leningrad, et son père, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, a été blessé alors qu’il combattait pour la ville.

Irina Zimneva, 85 ans, survivante du blocus, a déclaré à l’Associated Press qu’elle était toujours hantée par le souvenir des minuscules rations alimentaires distribuées aux habitants pendant l’hiver meurtrier de 1941-1942. Chacun des membres de sa famille recevait 125 grammes de pain par jour, et la mère de Zimneva la suppliait d’être patiente alors qu’elle en demandait davantage.

Zimneva a déclaré que l’amour de sa mère l’avait aidée à traverser ces jours sombres.

«Je ne sais pas de quelle autre manière (j’aurais survécu)», a-t-elle déclaré à l’AP.

Lorsque les soldats nazis encerclèrent Leningrad le 8 septembre 1941, Zimneva avait plus de 40 proches dans la ville, dit-elle. Seuls 13 d’entre eux ont survécu jusqu’à la levée du siège.

Avant les commémorations de l’anniversaire, une exposition en plein air a été organisée dans le centre de Saint-Pétersbourg pour rappeler aux habitants certains des moments les plus poignants de l’histoire de la ville.

L’exposition Street of Life montre un appartement typique de l’époque du blocus, avec un poêle au centre d’une pièce, des fenêtres recouvertes de couvertures pour économiser la chaleur et des restes de meubles utilisés pour allumer le feu. Les visiteurs peuvent également visiter l’intérieur d’une salle de classe de cette époque et voir des répliques de tramways et d’ambulances du début des années 1940.

Pour les résidents plus âgés, ce sont des rappels poignants d’une époque où la vie normale était suspendue, avec de violents bombardements détruisant en grande partie le réseau de transport en commun de la ville, tandis que la mort et la maladie se propageaient dans les rues.

« Si vous touchez à l’histoire, vous ressentez la douleur et l’horreur qui se produisaient ici il y a 80 ans. Comment les gens ont-ils réussi à survivre ? C’est ahurissant », a déclaré à l’AP Elena Domanova, une visiteuse de l’exposition.

La Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle l’Union soviétique a perdu environ 27 millions de personnes, est un pilier de l’identité nationale de la Russie. Dans la Russie d’aujourd’hui, les responsables se hérissent de toute remise en question du rôle de l’URSS, en particulier dans les dernières étapes de la guerre et au lendemain, lorsque l’Armée rouge a pris le contrôle de vastes pans de l’Europe centrale et orientale.

Moscou a également à plusieurs reprises cherché à faire un lien entre le nazisme et l’Ukraine, en particulier ceux qui ont dirigé le pays depuis le renversement d’un leadership pro-russe en 2014. Le Kremlin a cité la nécessité de « dénazifier » son voisin du sud pour justifier l’envoi de troupes en février 2022, même si l’Ukraine a un président juif démocratiquement élu qui a perdu des proches dans l’Holocauste.