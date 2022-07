La Russie fait une proposition d’échange de prisonniers aux États-Unis – CNN

Moscou a demandé qu’un homme condamné pour l’assassinat d’un ancien commandant tchétchène à Berlin soit inclus, rapporte CNN

Moscou souhaite que Vadim Krasikov, un ressortissant russe reconnu coupable de meurtre en Allemagne l’année dernière, soit inclus dans un éventuel échange de prisonniers avec les États-Unis, a rapporté vendredi CNN, citant plusieurs personnes proches du dossier.

La chaîne a rapporté plus tôt que les États-Unis étaient disposés à échanger Viktor Bout, reconnu coupable de trafic d’armes aux États-Unis il y a dix ans, contre l’ancien marine américain Paul Whelan et le basketteur Brittney Griner, actuellement détenus en Russie pour espionnage et trafic de drogue. respectivement.

Krasikov a été reconnu coupable par un tribunal allemand en décembre pour avoir assassiné Zelimkhan Khangoshvili – un ancien commandant tchétchène qui a combattu contre Moscou – dans un parc de Berlin en 2019 et condamné à la prison à vie. Le tribunal a jugé que Krasikov agissait à la demande du gouvernement russe, mais le Kremlin a nié que l’État était impliqué.

Selon CNN, Moscou a fait la demande d’échanger Krasikov le mois dernier par “un backchannel informel” utilisé par la principale agence de sécurité intérieure du pays, le FSB. Les sources ont déclaré à la chaîne que la demande était considérée comme “problématique” parce que Krasikov est détenu par les Allemands et n’est pas considéré comme “un compteur légitime” à l’offre annoncée de Washington d’échanger Bout contre Griner et Whelan.

Néanmoins, une source gouvernementale allemande de haut rang aurait déclaré que les États-Unis avaient demandé aux Allemands s’ils seraient disposés à accepter Krasikov pour un échange, mais cela “n’a pas été sérieusement envisagé.” Un responsable américain a décrit cette décision comme “une vérification de statut.”

Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, a déclaré à CNN que “La prise en otage de deux Américains détenus à tort pour la libération d’un assassin russe détenu par un pays tiers n’est pas une contre-offre sérieuse.” Elle a ajouté qu’une demande d’échange de Krasikov serait “une tentative de mauvaise foi pour éviter l’accord sur la table que la Russie devrait accepter.”

La Russie n’a pas commenté la demande signalée concernant Krasikov.

CNN a rapporté mercredi que la Maison Blanche avait fait une offre à Moscou pour échanger Bout contre Whelan et Griner. Le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé que des négociations sur un échange potentiel étaient en cours, mais n’a pas fourni de détails. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu’il avait discuté de la question avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov par téléphone vendredi.