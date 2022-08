La Russie fait pleuvoir 60 obus dans le sud de l’Ukraine alors qu’elle intensifie son offensive le long du Dniepr

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les combats le long du Dniepr en Ukraine continuent de s’intensifier alors que la Russie répond aux avancées ukrainiennes en intensifiant son offensive de bombardements sur les villes du sud.

Pendant la nuit, les forces russes ont mené deux attaques contre la ville de Nikopol – située sur la rive droite du fleuve d’importance stratégique – faisant pleuvoir une soixantaine d’obus sur l’infrastructure électrique et les logements privés de la ville, ont annoncé jeudi des responsables régionaux.

Le système de lancement de roquettes multiples BM-21 Grad aurait été utilisé dans la campagne de bombardements, bien qu’aucun civil n’ait été tué dans les frappes.

L’UKRAINE SORT DU CHEMIN DE FER DE MUNITIONS RUSSE RELIANT KHERSON À LA CRIMÉE

“Les systèmes de jets d’incendie” Grad “ont détruit vingt-sept bâtiments privés, des dizaines de maisons endommagées, deux voitures privées détruites, endommagé le réseau de gaz et d’électricité, endommagé les bâtiments et l’équipement de trois entreprises locales, plus de 100 panneaux solaires”, a confirmé l’unité opérationnelle ukrainienne. Command South dans une mise à jour sur Facebook.

Le commandement a averti jeudi qu’à mesure que les forces ukrainiennes progressaient dans le sud de l’Ukraine, les bombardements russes devraient augmenter.

“La situation dans la zone d’opération du Sud… est complexe et dynamique dans son développement, mais les forces de défense la gardent sous contrôle”, a indiqué le commandement. “L’ennemi n’a aucun changement dans la composition et la position, tient la frontière fortifiée de la défense.”

L’attaque intervient alors que les troupes ukrainiennes tentent de repousser la Russie de la région de Kherson, à environ 210 km au sud de Nikopol.

KHERSON CUT OFF: LA CONTRE-OFFENSIVE UKRAINIENNE GAGNE DE L’ELAN DANS LE SUD DE LA VILLE

Au cours de la semaine dernière, les forces ukrainiennes ont fait quelques avancées dans la région de Kherson en détruisant plusieurs routes logistiques sur lesquelles les forces russes s’appuyaient pour relier leurs lignes d’approvisionnement sur le Dniepr à la péninsule de Crimée.

Le ministère britannique de la Défense a estimé que la Russie s’appuie désormais sur au moins deux traversées en ferry vulnérables pour transporter ses besoins logistiques à travers le fleuve après que le pont Antonovsky et une voie ferrée ont été endommagés par les forces ukrainiennes avec le système de fusée d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) fourni par les États-Unis. ).

Le ministère de la Défense a déclaré jeudi qu’il pensait que les forces russes utilisaient désormais des réflecteurs radar pyramidaux pour se protéger contre les systèmes de fusées occidentales.

“Les réflecteurs radar sont probablement utilisés pour cacher le pont des images radar à synthèse d’ouverture et d’éventuels équipements de ciblage de missiles”, a déclaré le ministère dans une mise à jour du renseignement. “Cela met en évidence la menace que la Russie ressent du fait de la portée et de la précision accrues des armes fournies par l’Occident.”

Le commandement opérationnel sud de l’Ukraine a déclaré que la Russie comptait sur artillerie terrestre et systèmes de missiles côtiers frapper des cibles civiles et militaires en Ukraine.

L’Ukraine a commencé à faire des progrès contre l’armée russe avec l’aide de systèmes d’artillerie fournis par l’Occident comme HIMARS.

Cependant, les responsables ont averti que ces systèmes ne suffisaient pas pour s’engager efficacement avec la Russie et ne pouvaient pas atteindre les forces russes tirant sur l’Ukraine depuis la mer Noire.