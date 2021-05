La Russie fait monter la pression sur Twitter, Google et Facebook dans la répression en ligne

LONDRES – La Russie fait de plus en plus pression sur Google, Twitter et Facebook pour qu’ils se conforment aux ordres de répression d’Internet du Kremlin ou aux restrictions de risque à l’intérieur du pays, alors que de plus en plus de gouvernements dans le monde contestent les principes des entreprises sur la liberté en ligne. Le régulateur russe d’Internet, Roskomnadzor, a récemment intensifié ses demandes pour que les entreprises de la Silicon Valley suppriment le contenu en ligne qu’il juge illégal ou restaurent du matériel pro-Kremlin qui avait été bloqué. Les avertissements sont venus au moins une fois par semaine depuis que les services de Facebook, Twitter et Google ont été utilisés comme outils pour les manifestations anti-Kremlin en janvier. Si les entreprises ne se conforment pas, a déclaré le régulateur, elles s’exposent à des amendes ou l’accès à leurs produits peut être limité. Les derniers affrontements ont éclaté cette semaine, lorsque Roskomnadzor a demandé lundi à Google de bloquer des milliers de contenus illégaux non spécifiés, sinon cela ralentirait l’accès aux services de l’entreprise. Mardi, un tribunal russe a condamné Google à une amende de 6 millions de roubles, soit environ 81 000 dollars, pour ne pas avoir supprimé un autre contenu.

Mercredi, le gouvernement a ordonné à Facebook et Twitter de stocker toutes les données sur les utilisateurs russes dans le pays avant le 1er juillet ou encourir des amendes En mars, les autorités avaient rendu plus difficile pour les gens de voir et d’envoyer des messages sur Twitter après que la société n’ait pas retiré du contenu que le gouvernement considérait comme illégal. Twitter a depuis supprimé environ 6000 publications pour se conformer aux ordres, selon Roskomnadzor. Le régulateur a menacé de sanctions similaires contre Facebook.

La campagne de la Russie fait partie d’une vague d’actions des gouvernements du monde entier pour tester jusqu’où ils peuvent aller pour censurer le Web pour maintenir le pouvoir et étouffer la dissidence. Lundi, la police a visité les bureaux de Twitter à New Delhi dans une démonstration de force. Aucun employé n’était présent, mais le parti au pouvoir indien est de plus en plus contrarié par la perception que Twitter s’est rangé du côté de ses détracteurs pendant la pandémie de coronavirus. Au Myanmar, en Pologne, en Turquie et ailleurs, les dirigeants renforcent également les contrôles Internet. Au Bélarus, le président Aleksandr G. Lukashenko a signé cette semaine une loi interdisant les diffusions en direct de manifestations non autorisées. «Toutes ces politiques auront pour effet de créer un Internet fracturé, où les gens auront un accès différent à différents contenus», a déclaré Jillian York, experte en censure d’Internet à l’Electronic Frontier Foundation à Berlin. La lutte pour le discours en ligne en Russie a des ramifications importantes car les sociétés Internet ont été considérées comme des boucliers contre les censeurs gouvernementaux. Les dernières actions marquent un changement majeur dans le pays, où Internet, contrairement à la télévision, est resté largement ouvert malgré la forte emprise du président Vladimir V. Poutine sur la société.

Cela a changé car les Russes ont de plus en plus utilisé les plates-formes en ligne pour dénoncer M. Poutine et pour organiser et partager des informations. Les responsables russes, s’inspirant du grand pare-feu chinois, se sont engagés à construire un «Internet souverain», un système juridique et technique pour bloquer l’accès à certains sites Web et isoler des parties de l’Internet russe du reste du monde.