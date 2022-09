La Russie fait la guerre à l’économie agricole de l’Ukraine, du laboratoire de semences aux ports

Commentez cette histoire Commentaire

Détruire une graine, effacer un avenir. Le 16 mai 2022, des dizaines de milliers d’échantillons de graines rares ont été détruits lors du bombardement russe de l’Institut Yuriev de Kharkiv, qui abrite la Banque nationale de gènes d’Ukraine. L’Institut Yuriev a un passé historique – son prédécesseur a été fondé en 1908, une époque où les céréales eurasiennes alimentaient la main-d’œuvre industrielle en croissance rapide en Europe occidentale. Située dans la ville universitaire de Kharkiv, la banque de gènes abritait plus de 160 000 variétés de semences de plantes et de cultures.

Lisez les dernières mises à jour sur la guerre en Ukraine

La cible n’était pas une coïncidence.

Les dommages infligés à la Banque nationale de gènes d’Ukraine et la perte de semences précieuses faisaient partie d’une campagne russe délibérée visant à nuire à l’agriculture ukrainienne, cette année et potentiellement pour les décennies à venir.

Les céréales eurasiennes ont attiré l’attention mondiale en grande partie parce que les pénuries liées à la guerre provoquent la faim à l’étranger.

Ce qui a été moins bien compris, c’est que la destruction ciblée de terres agricoles, de machines et d’infrastructures agricoles ukrainiennes n’est pas un dommage collatéral dans une guerre territoriale et géopolitique.

Ils font partie intégrante de la stratégie militaire russe.

Les agriculteurs ukrainiens deviennent la dernière cible des missiles russes

La fertile ceinture de terre noire d’Eurasie, connue sous le nom de chernomzen, traverse une grande partie de l’Ukraine. Les longues saisons de croissance et les précipitations abondantes offrent des conditions idéales pour la culture de produits alimentaires tels que le blé, le maïs, les oléagineux et les betteraves à sucre.

La destruction des fermes ukrainiennes nuit gravement à l’économie du pays tout en donnant à la Russie plus de poids sur ses propres partenaires commerciaux de céréales en Afrique et en Asie.

Nous avons identifié quatre types de dommages qui méritent l’attention des décideurs politiques du monde.

Le premier est le vol. Les troupes russes auraient volé divers types de machines agricoles — moissonneuses-batteuses, tracteurs, etc., en les déplaçant vers la Russie ou des zones sous contrôle russe.

De plus, des millions de tonnes de céréales et oléagineux des centaines de millions de dollars ont été saisis dans des élévateurs à grains de l’est de l’Ukraine au cours de l’été.

Le deuxième type de dégâts a été causé par la perturbation du cycle de culture de cette année. Le blé de printemps, le maïs et de nombreuses cultures industrielles sont généralement plantés fin mars après les dernières gelées printanières, mais les semis ont coïncidé cette année avec les premières semaines de la guerre.

Que signifient les nouvelles exportations de blé de l’Ukraine pour les prix et la faim dans le monde ?

Les perturbations causées par la guerre ont provoqué une pénurie de semences, d’engrais, de carburant et d’autres intrants essentiels – et une grande partie de la main-d’œuvre agricole se bat dans les forces de défense territoriales ou a fui. Cela a retardé et perturbé les semis, la croissance et la récolte d’une grande partie de la récolte du pays.

Alors que le grain arrivait à maturité, l’armée russe a incendié des champs, en particulier dans les régions de Donetsk, Mykolaïv et Kherson. Dans toute l’Ukraine, on estime 70 000 hectares et des centaines de milliers de tonnes de céréales ont été brûlés au cours du seul mois de juillet.

La guerre avec la Russie a également fait des ravages sur les infrastructures agricoles, un troisième type de préjudice. Cela comprend les dommages causés aux terres agricoles par les bombardements et les terres mines, ainsi que la destruction de machines, de systèmes d’irrigation et d’infrastructures de stockage et de transport. Environ un tiers de toutes les terres agricoles irriguées en Ukraine se trouvent dans les régions de Kherson et de Zaporizhzhia, toutes deux partiellement occupées par les troupes russes.

Les forces russes ont bombardé silos à grains et terminaux portuaires. Une frappe de missile sur le port céréalier « Nika-Tera » à Nikolaev, le troisième plus grand d’Ukraine en termes de volumes d’expédition, a détruit le terminal céréalier du port.

Pourquoi la guerre de la Russie en Ukraine signifie un monde plus affamé

Un quatrième type de dommages est lié au blocus russe de la mer Noire et de la mer d’Azov, les principales voies d’exportation des produits alimentaires ukrainiens. En 2021, l’Ukraine a exporté près de 45 millions de tonnes de céréales et de légumineuses, la grande majorité par voie maritime. La Chine est le plus grand importateur de produits agroalimentaires ukrainiens ; l’UE est le deuxième plus grand marché.

Au début de la guerre, des millions de tonnes de céréales étaient encore entreposées et ne pouvaient être expédiées, menaçant la sécurité alimentaire mondiale.

L’Ukraine et la Russie ont signé le 22 juillet un accord négocié par la Turquie pour ouvrir des « corridors céréaliers » et reprendre les expéditions de céréales, d’oléagineux et d’autres cultures depuis trois ports ukrainiens de la mer Noire : Odessa, Chornomorsk et Pivdennyi.

Mais alors que la saison des récoltes commence, la capacité de l’Ukraine à maintenir ses exportations de céréales est toujours confrontée à des défis. Plusieurs autres ports ne sont toujours pas en mesure d’accepter et d’envoyer des marchandises en raison du blocus maritime russe

Les trois ports en activité devront exporter des millions de tonnes de céréales chaque mois juste pour suivre la récolte de cette année.

Pourtant, comme le démontre le bombardement de l’Institut Yuriev, la guerre de la Russie contre l’agriculture ukrainienne s’inscrit dans un horizon temporel plus long.

Attaques contre la banque de semences Yuriev et les infrastructures vitales de stockage, de transport et d’exportation menace les perspectives de l’agriculture ukrainienne longtemps après la fin de la guerre.

La la destruction d’actifs agricoles fait partie d’un effort calculé visant à nuire à un secteur qui, historiquement, a eu une énorme importance économique pour l’Ukraine.

La Russie est bien consciente de l’importance de l’agriculture ukrainienne et de la fécondité de son sol.

Il y a près d’un siècle, l’Union soviétique a mené une guerre brutale contre les paysans ukrainiens lors de la collectivisation de l’agriculture, une campagne descendante de modernisation de la production rurale qui a entraîné la famine, la mort et la destruction de l’agriculture.

Par rapport aux années 1930, les agriculteurs et les champs ukrainiens ont peut-être de meilleures chances aujourd’hui. Alors même que les semences précieuses et rares de la Banque nationale de gènes ont été détruites, les agriculteurs ukrainiens ont réussi à semer, récolter et reprendre les exportations.

Comme le dit un proverbe ukrainien : « Ils voulaient nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines.

Susanne Wenglé est professeur agrégé NR Dreux de sciences politiques à l’Université de Notre-Dame et auteur de “Black Earth, White Bread: AP History of Russian Agriculture and Food”.

Vitalii Dankevych est doyen de la Faculté de droit, d’administration publique et de sécurité nationale de l’Université nationale Polissia, à Jytomyr, en Ukraine. Il possède et gère également la ferme familiale.