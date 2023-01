La Russie fait face à une guerre civile qui ferait des millions de morts alors que les rumeurs font rage “malade” Vlad pourrait démissionner en 2023, selon un chef de guerre

La RUSSIE fait face à un effondrement et à une guerre civile qui pourrait tuer des millions de personnes, a déclaré l’un des commandants militaires de Vladimir Poutine.

La prédiction effrayante d’Igor Girkin survient alors que la rumeur dit que le tyran russe, qui souffrirait d’un cancer, pourrait démissionner en 2023.

Vladimir Poutine serait gravement malade

Igor Girkin est un commandant des forces dans les régions de l’Ukraine saisies par la Russie 1 crédit : East2West

Le chef de guerre est un ancien officier supérieur du renseignement et de l’armée qui a aidé à organiser l’accaparement des terres par Poutine en Ukraine et est l’ancien ministre de la Défense de la soi-disant République populaire de Donetsk.

Il a été reconnu coupable d’avoir abattu le vol MH17 de Malaysia Airlines, tuant les 298 personnes à bord, alors qu’il était l’un des principaux commandants des forces de la milice du DNR en 2014.

Girkin, qui serait maintenant un commandant de première ligne dans la guerre, a fréquemment critiqué la gestion de la guerre par Poutine et a appelé à une mobilisation de masse pour éviter la défaite de la Russie.

Cela doit se produire si « nous ne voulons pas sombrer dans une guerre civile avec des millions de victimes », a-t-il déclaré lors d’une émission.

Il a averti que cela pourrait conduire à la “fragmentation de la Russie” à moins que davantage ne soit fait.

Girkin était l’un des trois condamnés par un tribunal néerlandais en novembre pour avoir abattu le MH17.

Ses commentaires interviennent au milieu de rumeurs selon lesquelles Poutine est “gravement malade” après avoir été ballonné et avoir été vu tremblant et tremblant de manière alarmante et pourrait démissionner.

Abbas Gallyamov, un analyste politique qui a déjà travaillé comme rédacteur de discours pour Poutine, prédit que le dirigeant russe pourrait choisir un successeur et prendre sa retraite cette année.

Selon Gallyamov, le successeur de Poutine pourrait être Sergueï Sobianine, le maire de Moscou, le Premier ministre Mikhail Mishustin ou son chef de cabinet adjoint Dmitry Kozak.

Poutine passerait ensuite le reste de ses années dans un palais de la station balnéaire de la mer Noire Gelendzhik tout en détenant le titre de sénateur à vie, explique l’analyste politique.

Un homme dont le nom a surgi comme successeur possible est Yevgeny Prigozhin, le chef des mercenaires du groupe Wagner.

On rapporte que Prigozhin a personnellement visité les colonies pénitentiaires pour ces recrues au cours de l’été qui jouent maintenant un rôle majeur dans l’offensive orientale de la Russie.

Ces soldats entourent maintenant la ville minière de sel de Soledar, propulsant la Russie au bord de sa première victoire après plusieurs mois de défaites désastreuses dans la guerre.

L’expert russe de l’Université de Glasgow, Huseyn Aliyev, a déclaré que le jeu de pouvoir de Prigozhin était évident, voire risqué.

« Il a gravi les échelons en critiquant les généraux de haut rang et en bâtissant sa propre réputation », déclare le Dr Aliyev.

“Si Prigozhin ne parvient pas à prendre le contrôle de Soledar, il sera probablement enlevé et détruit, ou retombera dans l’ombre.”

D’autres pensent que les apparatchiks de sécurité autour de l’ancien chef du FSB Nikolai Patrushev – secrétaire du puissant conseil de sécurité – sont plus susceptibles d’appuyer sur la gâchette de Poutine dans le but de sauver l’élite.