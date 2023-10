La Russie fait face à un combat difficile pour retrouver son siège au sein de la plus haute instance des droits de l’homme de l’ONU.

NATIONS UNIES (AP) — La Russie fait face à une lutte acharnée pour regagner un siège au sein du premier organe des droits de l’homme de l’ONU lors des élections de mardi à l’Assemblée générale, qui a voté l’année dernière la suspension de Moscou après son invasion de l’Ukraine.

L’assemblée, composée de 193 membres, élira 15 membres du Conseil des droits de l’homme basé à Genève, avec des candidats proposés par les cinq groupes régionaux de l’ONU.

La Russie est en compétition contre l’Albanie et la Bulgarie pour les deux sièges attribués au groupe régional d’Europe de l’Est, et l’ambassadeur de Moscou à l’ONU, Vassily Nebenzia, a accusé lundi les États-Unis de mener une campagne visant à empêcher leur retour au Conseil.

« La principale phobie de nos collègues américains aujourd’hui est d’élire la Russie au Conseil des droits de l’homme », a déclaré Nebenzia lors d’une réunion du Conseil de sécurité convoquée par l’Ukraine à la suite de l’attaque la semaine dernière d’un missile russe sur le sillage d’un soldat ukrainien dans un petit village qui a tué 52 personnes.

Les États-Unis et d’autres ont envoyé des lettres à plusieurs des 193 membres de l’Assemblée générale pour les exhorter à voter contre la Russie, selon des diplomates. Felice Gaer, directrice de l’Institut Jacob Blaustein pour l’avancement des droits de l’homme du Comité juif américain, faisait partie des auteurs de lettres non gouvernementales appelant également à la défaite de la Russie.

L’ambassadeur albanais à l’ONU, Ferit Hoxha, a également exhorté ceux qui se soucient des droits de l’homme et de « la crédibilité du Conseil des droits de l’homme et de son travail » à nous opposer à un pays qui tue des innocentsdétruit les infrastructures civiles, les ports et les silos à céréales « et s’enorgueillit ensuite de le faire ».

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, a déclaré au Conseil de sécurité que la réélection de la Russie au Conseil des droits de l’homme « alors qu’elle continue ouvertement de commettre des crimes de guerre et d’autres atrocités serait une vilaine tache qui saperait la crédibilité de l’institution et des Nations Unies ».

En avril 2022, moins de deux mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Assemblée générale a voté par 93 voix contre 24, avec 58 abstentions, une résolution initiée par les États-Unis visant à suspendre la Russie du Conseil des droits de l’homme en raison d’allégations selon lesquelles ses soldats en Ukraine se seraient livrés à des violations des droits que les États-Unis et l’Ukraine ont qualifiées de crimes de guerre.

Lors des élections de mardi, la seule autre course en compétition se situe dans le groupe Amérique latine et Caraïbes, où Cuba, le Brésil, la République dominicaine et le Pérou se disputent trois sièges.

Les autres courses régionales ne sont pas compétitives. Le groupe asiatique a attribué quatre sièges à la Chine, au Japon, au Koweït et à l’Indonésie. Le groupe africain a choisi le Burundi, le Malawi, le Ghana et la Côte d’Ivoire pour quatre sièges. Et dans le groupe occidental, la France et les Pays-Bas briguent les deux sièges.

Human Rights Watch a déclaré la semaine dernière que la Russie et la Chine ne sont pas aptes à siéger au Conseil des droits de l’homme.

« Chaque jour, la Russie et la Chine nous rappellent, en commettant des abus à grande échelle, qu’elles ne devraient pas être membres du Conseil des droits de l’homme de l’ONU », a déclaré Louis Charbonneau, directeur de Human Rights Watch à l’ONU.

Le groupe de défense des droits de l’homme a déclaré que les forces russes en Ukraine continuent de commettre des crimes de guerre apparents, notamment des attaques illégales et des crimes contre l’humanité, des actes de torture et des exécutions sommaires. Le président Vladimir Poutine et son commissaire aux droits de l’enfant sont également recherchés par la Cour pénale internationale pour l’expulsion illégale d’enfants ukrainiens, indique le communiqué.

L’organisme de surveillance basé à New York a déclaré que le bilan de la Chine en matière de droits devrait également la disqualifier du Conseil des droits de l’homme. Il a souligné le rapport de l’année dernière du bureau du commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, selon lequel la détention discriminatoire par la Chine des Ouïghours et d’autres groupes ethniques majoritairement musulmans dans la région occidentale du Xinjiang pourrait constituer des crimes contre l’humanité.

Le groupe de défense des droits humains a déclaré que Cuba et le Burundi ont également commis des violations systématiques des droits de l’homme, notamment du harcèlement, des détentions arbitraires et des actes de torture contre des dissidents, et qu’ils n’ont pas leur place au sein du conseil.

Le Conseil des droits de l’homme, basé à Genève, a été créé en 2006 pour remplacer une commission discréditée en raison du piètre bilan de certains membres en matière de droits. Mais le nouveau conseil a rapidement été confronté à des critiques similaires, notamment selon lesquelles les auteurs de violations des droits de l’homme cherchaient des sièges pour se protéger et protéger leurs alliés.

Le conseil examine périodiquement les dossiers des droits de l’homme dans tous les pays et nomme des enquêteurs indépendants pour examiner et rendre compte de questions telles que la torture et les situations dans des pays comme la Corée du Nord et l’Iran. Il envoie également missions d’enquête enquêter violations des droits, notamment en Ukraine.

Selon les règles du conseil, ses 47 sièges sont attribués aux groupes régionaux pour assurer la représentation géographique. Les membres sont élus chaque année par l’Assemblée générale pour des mandats échelonnés de trois ans commençant le 1er janvier.

Lors des élections de l’année dernière, le Venezuela, la Corée du Sud et l’Afghanistan ont perdu des élections, mais des pays comme le Vietnam et le Soudan, accusés d’avoir un bilan épouvantable en matière de droits de l’homme, ont remporté des sièges.