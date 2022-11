La Russie fait demi-tour sur l’accord sur les céréales après l’intervention turque

La Russie a annoncé mercredi qu’elle renouvellerait sa participation à un accord permettant à l’Ukraine d’exporter des céréales via la mer Noire, quatre jours seulement après avoir suspendu son rôle dans l’accord.

Moscou s’était retiré ce week-end, affirmant qu’il ne pouvait pas garantir la sécurité des navires civils traversant la mer Noire en raison d’une attaque de drones contre sa flotte là-bas.

“La Fédération de Russie considère que les garanties reçues pour le moment semblent suffisantes et reprend la mise en œuvre de l’accord”, a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué.

Le revirement a fait suite à un appel téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et le président turc Tayyip Erdogan mardi, et à des conversations répétées entre leurs ministres de la Défense.

Le ministère a déclaré que grâce à l’implication des Nations unies et de la Turquie, il avait été possible d’obtenir des garanties écrites de l’Ukraine qu’elle n’utiliserait pas le corridor humanitaire et les ports ukrainiens pour mener des opérations militaires contre la Russie.

Cette déclaration représentait un revirement de Moscou, qui avait précédemment déclaré qu’il serait risqué et inacceptable que des navires continuent de naviguer dans le couloir humanitaire mis en place dans le cadre d’un accord négocié par la Turquie et l’ONU en juillet.

Malgré la décision russe, les navires ont continué d’exporter du grain ukrainien et un volume record a été transporté lundi.

L’analyste politique russe Tatiana Stanovaya a déclaré que l’annonce de mercredi représentait une reconnaissance par Poutine qu’il ne pouvait pas bloquer les expéditions.

“Le Kremlin lui-même est simplement tombé dans un piège dont il n’a pas su sortir”, a-t-elle déclaré.

“Il était nécessaire de battre en retraite et de faire bonne figure (pas avec beaucoup de succès) face à un mauvais match. C’est-à-dire que Poutine, peu importe à quel point il est préoccupé par l’Ukraine, sa mission historique et sa conviction qu’il a raison, reste un modérément politicien rationnel qui sait reculer si nécessaire.”