Moscou, citant un document capturé, a affirmé qu’un sous-traitant du Pentagone prévoyait d’étudier le virus mortel Ebola en Ukraine

Metabiota, une société financée par le fonds de Hunter Biden, avait jeté son dévolu sur le sud-ouest de l’Ukraine pour rechercher le virus mortel Ebola, qui est endémique dans certaines régions d’Afrique, a affirmé le ministère russe de la Défense dans son briefing de vendredi. Des responsables militaires ont cité un document que les troupes russes auraient capturé dans ce pays d’Europe de l’Est.

L’Université nationale Mechnikov, située dans la ville portuaire ukrainienne d’Odessa, aurait été choisie par la firme américaine pour son programme.

L’armée russe affirme que ses troupes ont capturé un document en Ukraine compilé par la Defense Threat Reduction Agency du Pentagone – un organisme chargé de lutter contre les armes de destruction massive. Couvrant la période de 2005 à 2016, le rapport décrit prétendument des plans pour le développement ultérieur de projets militaires en Ukraine.

Metabiota et son implication dans le virus Ebola figurent également dans le document, selon le ministère russe de la Défense.

Selon le ministère, Metabiota, un sous-traitant du Pentagone, avait auparavant participé à la gestion des séquelles de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest. Cependant, l’objectif principal de l’entreprise était supposément de collecter “très virulent» souches du virus et de les transporter aux États-Unis.

L'OMS a conseillé à Kiev de détruire les agents pathogènes pathogènes – médias

L’armée russe a poursuivi en affirmant que, compte tenu de la «écart clair» entre les activités de Metabiota et la lutte réelle contre la maladie mortelle, Jarbas Barbosa, alors directeur adjoint de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), qui est une branche de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), aurait recommandé que le personnel de l’entreprise être retiré. Le responsable était censé craindre que la coopération avec la société américaine ne porte atteinte à la réputation de l’OMS.

“Étant donné que la maladie n’est pas endémique et, de plus, n’a jamais été identifiée en Ukraine, une question logique se pose quant à la nécessité d’une telle recherche et à ses véritables objectifs,», ont noté des responsables du ministère russe de la Défense.

Moscou affirme que tout cela est «dans le cadre de la stratégie américaine de transfert vers des pays tiers de la recherche sur des agents pathogènes particulièrement dangereux.”

Les responsables russes ont également suggéré que la société américaine devrait se familiariser avec l’histoire et éventuellement soulever des questions concernant les activités du gouvernement américain, qui sont apparemment en violation de la Convention sur les armes biologiques.

Ce n’est pas la première fois que des responsables à Moscou accusent les États-Unis de mener des études secrètes impliquant des virus et des bactéries mortels sur le sol ukrainien.

Washington a toujours rejeté ces allégations comme fausses.