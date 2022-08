La Russie face à “l’oubli économique” malgré sa résilience à court terme

Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion avec des dirigeants parlementaires à Moscou, en Russie, le 7 juillet 2022. Alexeï Nikolski | Spoutnik | Reuter

La Russie est confrontée à “l’oubli économique” à long terme en raison des sanctions internationales et de la fuite des entreprises, ont déclaré plusieurs économistes. Le Fonds monétaire international a relevé la semaine dernière l’estimation du produit intérieur brut de la Russie pour 2022 de 2,5 points de pourcentage, ce qui signifie que l’économie devrait maintenant se contracter de 6 % cette année. Le FMI a déclaré que l’économie semblait mieux résister au barrage de sanctions économiques que prévu. La Banque centrale de Russie a surpris les marchés fin juillet en ramenant son taux directeur à 8 %, en dessous de son niveau d’avant-guerre, invoquant le ralentissement de l’inflation, une devise forte et le risque de récession. Le rouble s’est remis de ses premières pertes historiques au lendemain de l’invasion de l’Ukraine pour devenir l’un des plus performants sur le marché mondial des changes cette année, ce qui a incité le président russe Vladimir Poutine à déclarer que les sanctions occidentales avaient échoué. Pendant ce temps, la Russie a continué d’exporter de l’énergie et d’autres matières premières tout en tirant parti de la dépendance de l’Europe vis-à-vis de ses approvisionnements en gaz. Cependant, de nombreux économistes voient les coûts à long terme pour l’économie russe de la sortie des entreprises étrangères – qui affecteront la capacité de production et le capital et entraîneront une “fuite des cerveaux” – ainsi que la perte de ses marchés pétroliers et gaziers à long terme et un accès réduit aux importations essentielles de technologie et d’intrants.

Ian Bremmer, président d’Eurasia Group, a déclaré lundi à CNBC que si les perturbations à court terme des sanctions sont moins importantes que prévu à l’origine, le vrai débat va au-delà de 2022. “Des preuves anecdotiques suggèrent que les dislocations de fabrication augmentent à mesure que les stocks s’épuisent et que la rareté des pièces étrangères devient contraignante. Les puces et les transports font partie des secteurs cités, reflétant dans certains cas la demande militaire à double usage”, a déclaré Bremmer. “Les arriérés gouvernementaux peuvent contribuer à des pénuries plus larges. Les importations de biens de consommation augmentent, mais moins les biens intermédiaires/d’investissement.” Bremmer a souligné qu’à mesure que les sanctions s’intensifient et que le mécontentement populaire grandit, les personnes éduquées quittent la Russie, soulignant l’importance des sanctions commerciales sur les technologies sensibles et le “délai plus long dans lequel les sanctions sapent la productivité et la croissance”. “La fuite des cerveaux entraîne un déclin direct de la population en âge de travailler, en particulier des travailleurs à haute productivité, ce qui réduit le PIB”, a-t-il déclaré. “Cela affecte la productivité globale, réduit l’innovation et affecte la confiance globale dans l’économie, réduisant l’investissement et l’épargne.” Le groupe Eurasia prévoit une baisse soutenue et à long terme de l’activité économique qui entraînera à terme une contraction de 30 à 50 % du PIB russe par rapport à son niveau d’avant-guerre. « Catastrophiquement paralysant » Une étude de l’Université de Yale publiée le mois dernier, qui a analysé des données à haute fréquence sur les consommateurs, le commerce et les expéditions, qui, selon l’affirmation de son auteur, présentent une image plus fidèle que celle du Kremlin, a fait valoir que les rumeurs sur la survie économique de la Russie avaient été largement exagérées. Le document suggère que les sanctions internationales et l’exode de plus de 1 000 entreprises mondiales “paralysent de manière catastrophique” l’économie russe. “Le positionnement stratégique de la Russie en tant qu’exportateur de matières premières s’est irrévocablement détérioré, car elle traite désormais d’une position de faiblesse avec la perte de ses principaux marchés d’autrefois, et fait face à des défis de taille pour exécuter un “pivot vers l’Asie” avec des exportations non fongibles telles que le gaz canalisé “, ont déclaré les économistes de Yale.

Ils ont ajouté que malgré quelques “fuites persistantes”, les importations russes se sont “largement effondrées”, Moscou étant désormais confrontée à des difficultés pour obtenir des intrants, des pièces et des technologies auprès de partenaires commerciaux de plus en plus nerveux et, par conséquent, à des pénuries d’approvisionnement généralisées dans son économie nationale. “Malgré les illusions d’autosuffisance et de substitution des importations de Poutine, la production intérieure russe s’est complètement arrêtée, sans capacité de remplacer les entreprises, les produits et les talents perdus ; l’épuisement de la base d’innovation et de production intérieure de la Russie a entraîné une flambée des prix et des consommateurs l’angoisse », indique le rapport. « À la suite du recul des affaires, la Russie a perdu des entreprises représentant environ 40 % de son PIB, annulant la quasi-totalité des trois décennies d’investissements étrangers et renforçant la fuite simultanée sans précédent des capitaux et de la population dans un exode massif de la base économique de la Russie. Pas de chemin pour sortir de “l’oubli économique” La résilience apparente de l’économie russe et la résurgence du rouble ont été largement attribuées à la flambée des prix de l’énergie et aux mesures strictes de contrôle des capitaux – mises en œuvre par le Kremlin pour limiter la quantité de devises étrangères quittant le pays – ainsi qu’aux sanctions limitant sa capacité d’importation. La Russie est le premier exportateur mondial de gaz et le deuxième exportateur de pétrole. Ainsi, le coup porté au PIB par la guerre et les sanctions associées a été atténué par les prix élevés des matières premières et la dépendance continue de l’Europe vis-à-vis de l’énergie russe pour le moment. La Russie a maintenant assoupli certains de ses contrôles de capitaux et réduit ses taux d’intérêt dans le but de faire baisser la monnaie et de consolider son compte budgétaire.