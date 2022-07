La Russie face à l’interdiction des JO de Paris 2024, prévient un responsable

Sir Craig Reedie a suggéré que les athlètes russes et biélorusses pourraient ne pas être en mesure de se qualifier

La Russie pourrait être bannie des Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris en guise de punition pour son opération militaire en cours en Ukraine, a averti une personnalité influente du Comité international olympique (CIO).

Sir Craig Reedie, qui était à la tête de l’Agence mondiale antidopage (AMA) lorsqu’elle s’est penchée sur le dopage russe présumé, a affirmé que les chances des athlètes russes de concourir dans la capitale française en 2024 sont les “Question à 64 000 $.”

Reedie pense qu’il y a peu de chances que la Russie, qui a vu un certain nombre de fédérations interdire à ses équipes et à ses athlètes des compétitions sur la base d’une recommandation du CIO émise à la suite du conflit en Ukraine, soit autorisée à revenir dans le giron international de si tôt, avec des événements offrant des places qualificatives pour Paris 2024 qui se profilent à l’horizon.

“J’ai bien peur qu’une décision doive être prise sur ce qu’il adviendra de chacun de ces deux pays”, a déclaré Reedie en référence à la Russie et à la Biélorussie.

“Et je suppose que le sentiment général serait qu’ils ne devraient pas se qualifier.

“Je pense que la plupart des gens se demandent comment nous pourrions atteindre un certain degré de représentation. Pour le moment, il n’y a pas de moyen clair de le faire. Par conséquent, vous maintenez le statu quo”, a ajouté Reedie, qui est membre honoraire du CIO.

Le CIO a insisté pour que la Russie soit empêchée de participer à des événements internationaux “afin de protéger l’intégrité des compétitions sportives mondiales et pour la sécurité de tous les participants.”

Le président du CIO, Thomas Bach, a également affirmé que les interdictions imposées aux athlètes russes et biélorusses étaient en partie pour leur propre sécurité afin de les protéger des agressions supposées auxquelles ils seraient confrontés lors d’événements internationaux.

Les responsables sportifs russes et les athlètes éminents ont dénoncé les interdictions et les pratiques discriminatoires et contraires aux principes olympiques.

Reedie affirme que la nécessité d’une interdiction de la Russie est une opinion encore largement partagée, malgré des exceptions dans des sports tels que la boxe, le cyclisme, le judo et le tennis – bien que ce mois-ci, les Russes n’aient pas été autorisés à participer au Grand Chelem de Wimbledon. .

“Le problème vient maintenant qu’environ deux ans avant les Jeux, la période de qualification commence comme fixée par les fédérations internationales et le CIO”, Reedie a noté.

“Il y a donc un vrai problème pour les fédérations, qui ont une instruction claire qu’elles ont acceptée, qu’elles n’inviteront pas les Russes et les Biélorusses à participer aux événements.

“Par conséquent, à première vue, il est peu probable que quiconque se qualifie autrement que dans ces trois sports [cycling, judo and tennis] qui ne le font pas ainsi. Et pourront-ils se qualifier [from those three sports]? Je ne suis pas sûr,” Reedie a avoué.

Enfin, Reedie a noté qu’il serait difficile pour les Russes de participer aux compétitions de qualification après qu’elles aient déjà commencé – même s’ils étaient invités à revenir dans les sports internationaux.

“C’est assez difficile à mi-parcours de dire ‘vous tous qui êtes maintenant qualifiés, nous avons changé les règles'”, fit-il remarquer.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 doivent débuter le 26 juillet et se terminer le 11 août.