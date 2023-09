La Russie expulse deux diplomates américains pour « activités illégales » présumées

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré jeudi deux diplomates américains « persona non grata » et leur a ordonné de quitter le pays dans les sept jours, car ils seraient impliqués dans des « activités illégales ».

Le ministère a accusé dans un communiqué que le premier secrétaire de l’ambassade américaine en Russie, Jeffrey Sillin, et le deuxième secrétaire, David Bernstein, « étaient restés en contact » avec un ancien employé du consulat américain à Vladivostok, arrêté plus tôt cette année. L’ancien employé était accusé d’avoir collecté des informations pour le compte de diplomates américains sur l’action militaire russe en Ukraine et sur des questions connexes.

Selon le communiqué, l’ambassadrice américaine en Russie, Lynne Tracy, a été convoquée jeudi au ministère et informée que Sillin et Bernstein étaient en train d’être expulsés.

« Il a également été souligné que les activités illégales de la mission diplomatique américaine, y compris l’ingérence dans les affaires intérieures du pays hôte, sont inacceptables et seront résolument réprimées. La partie russe attend de Washington qu’elle tire les bonnes conclusions et s’abstienne de toute démarche de confrontation. » dit le communiqué.

Poutine a « accepté » l’invitation de Kim Jong Un à se rendre en Corée du Nord, selon les médias d’État

Le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, s’adressant aux journalistes à Washington a déclaré : « Une fois de plus, la Russie a choisi la confrontation et l’escalade plutôt que l’engagement diplomatique constructif. Elle continue de harceler les employés de notre ambassade, tout comme elle continue d’intimider ses propres citoyens. La Russie a emprunté cette voie et vous pouvez certainement vous attendre à ce que nous réagissions de manière appropriée à ses actions. »

Dans un communiqué, l’ambassade américaine à Moscou a confirmé que le ministère russe des Affaires étrangères avait informé jeudi l’ambassadeur américain de la décision de cibler les diplomates et a déclaré que le gouvernement américain « réagirait de manière appropriée ».

L’ambassade a déclaré qu’elle rejetait « complètement » la raison de « l’expulsion non provoquée » des diplomates et a déclaré qu’elle condamnait les « tentatives continues du gouvernement russe d’intimider et de harceler les employés de l’ambassade américaine ».

Le Service fédéral de sécurité russe, ou FSB, la principale agence de sécurité intérieure, a signalé l’arrestation de Robert Shonov, un ancien employé du consulat américain à Vladivostok, le mois dernier. Shonov a été accusé d’avoir « recueilli des informations sur l’opération militaire spéciale, les processus de mobilisation dans les régions russes, les problèmes et l’évaluation de leur influence sur les activités de protestation de la population à l’approche de l’élection présidentielle de 2024 ».

« Opération militaire spéciale » est le terme préféré de Moscou pour décrire les combats en Ukraine.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le FSB, successeur du KGB, a également déclaré avoir assigné à comparaître deux diplomates américains qui auraient chargé Shonov de recueillir les informations. Le journal d’État russe Rossiyskaya Gazeta a cité le porte-parole du FSB selon lequel ces diplomates étaient Sillin et Bernstein.

L’arrestation de Shonov a été signalée pour la première fois en mai, mais les autorités russes n’ont fourni aucun détail à l’époque. Le Département d’Etat américain a condamné son arrestation, affirmant que les allégations contre Shonov étaient « totalement sans fondement ».

Shonov a été inculpé en vertu d’un nouvel article de la loi russe qui criminalise « la coopération sur une base confidentielle avec un État étranger, une organisation internationale ou étrangère pour soutenir leurs activités clairement dirigées contre la sécurité de la Russie ». Les critiques du Kremlin ont déclaré que la formulation est si large qu’elle peut être utilisée pour punir tout Russe ayant des relations avec l’étranger. Il est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à huit ans.

Dans sa dernière déclaration, le Département d’État a déclaré que le recours à la loi sur la « coopération confidentielle » contre Shonov « met en évidence les actions de plus en plus répressives que le gouvernement russe mène contre ses propres citoyens ».

Le Département d’État a déclaré que Shonov avait travaillé au consulat américain à Vladivostok pendant plus de 25 ans. Le consulat a fermé ses portes en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 et n’a jamais rouvert.