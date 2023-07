La Russie expulse des diplomates finlandais et ferme un consulat dans un mouvement de tit-for-tat

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé jeudi l’expulsion de neuf diplomates finlandais et la fermeture du consulat de Finlande à Saint-Pétersbourg en représailles à l’expulsion par la Finlande de neuf diplomates russes le mois dernier.

Le ministère a indiqué dans un long communiqué avoir convoqué jeudi l’ambassadeur de Finlande en Russie, Antti Helanterä, et relayé sa « ferme protestation contre la politique de confrontation anti-russe menée par les autorités finlandaises ».

La déclaration notait également que « les paramètres de l’adhésion de la Finlande à l’OTAN créent une menace » pour la sécurité de la Russie, et « encourager le régime de Kiev à (entrer) en guerre et le pomper avec des armes occidentales signifie clairement des actions hostiles contre notre pays ». Le communiqué conclut que « cette ligne des autorités finlandaises ne peut rester sans réponse ».

Il a déclaré que neuf diplomates finlandais seraient expulsés de Russie et qu’un permis autorisant le consulat finlandais à Saint-Pétersbourg – la deuxième plus grande ville du pays – à opérer sera révoqué à partir du 1er octobre.

La Finlande, qui partage une longue frontière avec la Russie, a rejoint l’OTAN en avril en tant que 31e membre de l’alliance militaire. L’interaction entre Helsinki et Moscou s’est resserrée ces derniers mois.

Pekka Haavisto, politicien vétéran finlandais et alors ministre des Affaires étrangères, a annoncé en mai que la Russie avait gelé les comptes bancaires des représentations diplomatiques finlandaises à Moscou et à Saint-Pétersbourg, perturbant les flux d’argent et obligeant les missions du pays nordique à recourir à des paiements en espèces.

En juin, la Finlande a expulsé neuf diplomates russes, soupçonnés de travailler dans des opérations de renseignement à l’ambassade de Russie à Helsinki.

Le président finlandais Sauli Niinistö a tweeté qu’il considérait la décision de Moscou jeudi comme une réponse « dure et asymétrique » à la décision d’Helsinki d’expulser les diplomates russes.

Niinistö a déclaré que le gouvernement finlandais réfléchissait à des contre-mesures, notamment une éventuelle fermeture du consulat de Russie dans la ville portuaire de Turku, dans l’ouest de la Finlande.

La ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, a déclaré sur Twitter que la décision de Moscou était « hors de proportion » et que « la Finlande réagira » à la décision de la Russie.