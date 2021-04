La RUSSIE a annoncé qu’elle expulserait 10 diplomates américains et prendrait d’autres mesures de représailles en réponse aux sanctions de Joe Biden pour piratage et ingérence électorale.

Le ministère russe des Affaires étrangères a également publié une liste de huit responsables américains actuels ou anciens empêchés d’entrer dans le pays.

Le président russe Vladimir Poutine expulse 10 diplomates américains en représailles aux sanctions de Biden Crédit: Reuters

Biden a annoncé jeudi des sanctions contre la Russie Crédit: AP

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a ajouté que les huit responsables américains seront ajoutés à sa liste de sanctions et prendront des mesures pour restreindre et arrêter les activités des organisations non gouvernementales (ONG) américaines de ce qu’il a décrit comme une ingérence dans la politique russe.

Le haut diplomate russe a déclaré que le Kremlin avait suggéré à l’ambassadeur américain John Sullivan de suivre l’exemple de son homologue russe et de rentrer chez lui pour des consultations.

Jeudi, l’administration Biden a annoncé des sanctions contre la Russie pour son ingérence dans l’élection présidentielle américaine de 2020 et son implication dans le piratage par SolarWind des activités des agences fédérales que Moscou a démenties.

Les États-Unis ont ordonné l’expulsion de 10 diplomates russes, pris pour cible des dizaines d’entreprises et de personnes et imposé de nouvelles restrictions à la capacité de la Russie à emprunter de l’argent.

Lavrov a qualifié la décision de Washington de «absolument inamicale et non provoquée», et il a déclaré que si la Russie pouvait prendre des mesures douloureuses contre les intérêts commerciaux américains en Russie, elle ne ferait pas immédiatement pour le faire et les conserver pour une utilisation future.

Il a averti que si Washington augmentait encore la pression, la Russie pourrait demander aux États-Unis de réduire le nombre de son ambassade et de son personnel consulaire d’environ 450 à 300. Il a déclaré que les deux pays accueillent environ 450 diplomates, mais que cela comprend quelque 150 Russes à l’ONU en New York qui, selon lui, ne devrait pas être inclus.

L’assistant de politique étrangère du président Vladimir Poutine, Youri Ouchakov, a invité vendredi l’ambassadeur américain John Sullivan à lui parler de la réponse russe.

Qui a été empêché d’entrer en Russie? Procureur général des États-Unis, Merrick Garland Directeur du FBI Christopher Wray Directrice du renseignement national Avril Haines Secrétaire de la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas Susan Rice, ancienne ambassadrice des Nations Unies et maintenant chef du Conseil de politique intérieure John Bolton, qui était conseiller à la sécurité nationale sous l’ancien président Donald Trump James Woolsey, ancien directeur de la CIA Michael Carvajal, directeur du Bureau fédéral des prisons

Biden a appelé à une désescalade des tensions et a ouvert la porte à une coopération avec la Russie dans certains domaines.

Biden a déclaré qu’il avait déclaré à Poutine lors de l’appel de mardi qu’il avait choisi de ne pas imposer de sanctions plus sévères pour le moment et avait proposé de se réunir dans un pays tiers cet été.

Lavrov a déclaré que la Russie avait une attitude positive à l’égard de l’offre du sommet et l’analysait, mais un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères peu de temps après a noté qu’elle était «étudiée dans le contexte de l’évolution de la situation».

Le ministère a accusé la Russie de vouloir éviter une nouvelle escalade et d’engager un dialogue calme et professionnel, mais a d’autres moyens de riposter si Washington tente de faire monter la pression.

L’augmentation des sanctions pourrait éventuellement conduire la Russie dans un coin et provoquer une action encore plus imprudente du Kremlin, conduisant à une escalade potentielle en Ukraine, qui a vu une recrudescence des affrontements avec les séparatistes soutenus par la Russie à l’est et une accumulation massive de troupes russes à travers la frontière.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était à Paris vendredi pour discuter des tensions avec le président français Emmanuel Macron.

Après un appel conjoint avec la chancelière allemande Angela Merkel, les trois ont exhorté la Russie à retirer ses troupes pour désamorcer la situation.

Biden a accusé la Russie d’avoir tenté de se mêler de l’élection présidentielle américaine Crédit: Alamy