« Nous sommes extrêmement préoccupés », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son point de presse quotidien avec les journalistes. « Nous pensons que la situation doit trouver une solution pacifique le plus rapidement possible, car la poursuite d’une telle spirale de violence se heurte à une nouvelle escalade du conflit », a déclaré Peskov.

La réaction soigneusement formulée de la Russie reflète des décennies de diplomatie nuancée – parfois contradictoire – dans laquelle le Kremlin a recherché des liens solides avec Israël tout en soutenant la cause palestinienne et en courtisant des groupes tels que le Hamas qui sont déterminés à détruire Israël.

« Il est urgent d’arrêter les combats et de résoudre le problème des civils, qui sont victimes d’un nombre considérable de victimes, et de prêter attention aux raisons pour lesquelles le problème palestinien ne trouve pas de solution depuis de nombreuses décennies », a déclaré M. Lavrov.

Mais certains hommes politiques et experts russes se sont concentrés sur l’importance des relations entre la Russie et l’Iran et ont décrit les attaques en Israël comme une évolution utile dans une lutte plus large entre la Russie et les États-Unis.