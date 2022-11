La Russie exhorte la Turquie à faire preuve de retenue en Syrie

MOSCOU – Un responsable russe a appelé mardi la Turquie “à faire preuve d’une certaine retenue” afin d’empêcher une nouvelle escalade en Syrie, où les tensions se sont intensifiées ce week-end après que des frappes aériennes turques ont tué et blessé un certain nombre de soldats syriens.

“Nous appellerons bien sûr nos collègues turcs à faire preuve d’une certaine retenue afin d’éviter une escalade de la tension, et une escalade de la tension non seulement dans le nord, mais aussi sur l’ensemble du territoire syrien”, a déclaré Lavrentyev. comme l’ont dit les agences de presse d’État russes dans la capitale kazakhe, Astana, avant les pourparlers sur la Syrie.

La Turquie a mené des frappes aériennes sur des cibles présumées de militants kurdes dans le nord de la Syrie et de l’Irak au cours du week-end, en représailles à l’attentat meurtrier du 13 novembre à Istanbul qu’Ankara impute aux groupes militants. Les frappes aériennes ont également touché plusieurs positions de l’armée syrienne dans trois provinces le long de la frontière avec la Turquie, et tué et blessé un certain nombre de soldats syriens, ont déclaré des responsables syriens.