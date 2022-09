La Russie exclut certains professionnels de l’informatique, banquiers et journalistes de la mobilisation

Un homme pro-russe (non vu) tient un drapeau russe derrière un militaire armé au-dessus d’un véhicule de l’armée russe à l’extérieur d’un poste de garde-frontière ukrainien. Baz Ratner/Reuters

La Russie appellera 300 000 soldats supplémentaires pour la guerre russe en Ukraine.

Le ministère de la Défense du pays a déclaré que certains informaticiens, travailleurs des télécommunications et professionnels de la finance seraient exclus de l’enrôlement dans l’armée.

La section du décret officiel annonçant la mobilisation est tenue secrète et inédite.

La Russie a déclaré vendredi qu’elle exemptait certains banquiers, informaticiens et journalistes d’être enrôlés dans l’armée pour servir en Ukraine sous la mobilisation du président Vladimir Poutine.

Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré mercredi que la Russie chercherait à mobiliser 300 000 soldats supplémentaires pour la guerre russe en Ukraine dans le cadre de ce que le Kremlin appelle une “mobilisation partielle”.

La section du décret officiel annonçant la mobilisation qui comprenait le nombre de personnes qui seraient enrôlées a été gardée secrète et non publiée, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux journalistes.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que certains employés travaillant dans des industries d’importance critique seraient exclus du projet dans le but de “garantir le travail d’industries de haute technologie spécifiques, ainsi que du système financier russe”.

Les exceptions s’appliquent à certains travailleurs de l’informatique, aux travailleurs des télécommunications, aux professionnels de la finance, ainsi qu’à certains employés de médias de masse « d’importance systémique » et de fournisseurs interdépendants, y compris les médias et les diffuseurs enregistrés.

La Russie classe les principaux employeurs et les principales entreprises dans des industries définies comme “d’importance systémique” s’ils atteignent certains seuils en termes d’effectifs, de revenus ou de paiements d’impôts annuels.

La classification permet aux entreprises d’obtenir des avantages spéciaux du Kremlin tels que des prêts garantis par le gouvernement, des renflouements et des investissements de l’État, plus récemment pendant la pandémie de Covid-19.

Parmi les médias précédemment classés comme tels figurent une multitude de chaînes de télévision, de stations de radio, d’agences de presse et de journaux gérés par l’État, ainsi que certains des rares médias russes privés.

Le ministère de la Défense a déclaré que les chefs d’entreprise devraient établir des listes de leurs employés qui répondent aux critères et peuvent être exclus du projet.

De nombreuses entreprises russes semblent avoir été prises au dépourvu par l’ordre de mobilisation de Poutine, qui a suivi des semaines de spéculations sur la manière dont la Russie réagirait à un conflit qui entre maintenant dans son septième mois au cours duquel Kyiv et l’Occident disent que la Russie a subi des dizaines de milliers de victimes.

“Nous examinons cela pour le moment. Nous essayons de comprendre comment cela fonctionnera”, a déclaré vendredi à Reuters une source d’une grande entreprise non étatique peu de temps après la publication de la déclaration du ministère de la Défense.

La banque centrale de Russie a salué la décision d’exclure certains professionnels de la finance d’être appelés et a déclaré que certains de ses employés répondaient aux critères pertinents.

“Les employés qui sont engagés dans des domaines critiques resteront à leur poste afin que le système financier puisse continuer à fonctionner correctement, que les gens puissent recevoir leurs salaires, pensions et prestations sociales à temps, que les paiements par carte et les transferts fonctionnent et que de nouveaux prêts puissent être accordés”, a déclaré le a déclaré la banque centrale dans un communiqué.