La part du groupe dans le PIB mondial en termes de PPA devrait atteindre 38 % d’ici 2028, selon le Premier ministre Mikhaïl Mishustin.

La part des pays BRICS dans le PIB mondial, mesurée en parité de pouvoir d’achat (PPA), continuera de croître grâce à l’arrivée de nouveaux membres et atteindra environ 38 % d’ici 2028, selon le Premier ministre russe Mikhaïl Mishustin.

Lundi, lors du forum international sur les exportations « Made in Russia », Mishustin a déclaré que la part des pays « amis » dans le chiffre d’affaires du commerce extérieur de la Russie est en constante augmentation, ce qui pourrait également faciliter la croissance rapide du groupe des BRICS dans son ensemble.



« Cela correspond à des changements objectifs dans l’économie mondiale, en premier lieu à l’importance croissante des BRICS », » a déclaré Mishustin, notant que le G7 continuera de perdre de l’importance.

Selon les données du FMI, la part du G7 dans le PIB mondial en termes de PPA est en baisse constante depuis plusieurs années, passant de 50,42 % en 1982 à 30,39 % en 2022. L’institution basée à Washington s’attend à ce que ce chiffre devrait légèrement baisser à 29,44 % cette année.

La PPA est une mesure populaire auprès de nombreux économistes qui compare la productivité économique et les niveaux de vie entre les pays en ajustant les différences de coût des biens et des services.

Le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, a déclaré la semaine dernière que les pays des BRICS « le moteur de la croissance économique mondiale ». Il a souligné que le taux de croissance annuel moyen des économies du groupe devrait dépasser celui du G7.

Les BRICS ont été fondés en 2006 par le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, et l’Afrique du Sud les a rejoints en 2011. Cette année, quatre autres pays – l’Égypte, l’Iran, l’Éthiopie et les Émirats arabes unis – sont officiellement devenus membres. L’Arabie saoudite a également été invitée à rejoindre le groupe et participe aux réunions des BRICS, mais n’en est pas devenue membre à part entière. Plus de 30 pays, dont la Turquie, membre de l’OTAN, ont demandé à y adhérer.

La Russie accueillera le sommet annuel du groupe plus tard ce mois-ci. Les membres devraient approuver un nouveau statut au sein du groupe – celui de pays partenaire des BRICS.