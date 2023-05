La Russie évacue la région ukrainienne qui abrite la plus grande centrale nucléaire d’Europe

Le gouverneur soutenu par la Russie de la région ukrainienne où se trouve la plus grande centrale nucléaire d’Europe aurait ordonné des évacuations civiles, y compris de la ville où vivent la plupart des travailleurs de la centrale.

Yegeny Balitsky, le gouverneur installé à Moscou de la province ukrainienne de Zaporizhzhia, a ordonné vendredi aux civils de quitter 18 communautés occupées par la Russie, dont Enerhodar, qui abrite la plupart du personnel de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Cette décision suggérait que les combats dans la région s’intensifieraient.

Le maire de Melitopol, Ivan Fedorov, a quant à lui déclaré que la Russie avait provoqué une «panique folle» de la ville près de l’usine contestée, des milliers de voitures sont parties, provoquant des retards de circulation de cinq heures, a rapporté la BBC.

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, a passé des mois à essayer de persuader les responsables russes et ukrainiens d’établir une zone de sécurité autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia pour empêcher la guerre de provoquer une fuite radioactive. Grossi a déclaré que l’évacuation des civils suggérait une nouvelle escalade.

LE CHEF NUCLÉAIRE DE L’ONU DISCUTE DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE UKRAINE AVEC DES OFFICIELS RUSSES

« La situation générale dans la zone proche de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia devient de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse », a averti Grossi samedi. « Nous devons agir maintenant pour prévenir la menace d’un accident nucléaire grave et ses conséquences associées pour la population et l’environnement. Cette installation nucléaire majeure doit être protégée. »

Plus de 1 500 personnes avaient été évacuées de deux villes non précisées de la région dimanche, a déclaré Balitsky. L’état-major ukrainien a confirmé que l’évacuation d’Enerhodar était en cours, a rapporté l’Associated Press.

Les troupes de Moscou se sont emparées de l’usine peu après avoir envahi l’Ukraine l’année dernière, mais les employés ukrainiens ont continué à la faire fonctionner pendant l’occupation, parfois sous une extrême contrainte.

L’Ukraine a régulièrement tiré sur le côté russe des lignes, tandis que la Russie a bombardé à plusieurs reprises les communautés ukrainiennes de l’autre côté du Dniepr. Les combats se sont intensifiés alors que l’Ukraine se prépare à lancer une contre-offensive promise depuis longtemps pour récupérer le terrain pris par la Russie.

Dans une mise à jour du dimanche matin, l’armée ukrainienne a déclaré que les forces russes évacuaient également les détenteurs de passeports russes locaux vers la ville portuaire de Berdiansk et la ville de Prymorsk, toutes deux situées sur la côte de la mer d’Azov, a rapporté Reuters.

« Les premiers à être évacués sont ceux qui ont accepté la citoyenneté russe dans les premiers mois de l’occupation », indique le communiqué de l’état-major ukrainien.

Bien qu’aucun des six réacteurs de la centrale ne fonctionne à cause de la guerre, la centrale a besoin d’une alimentation électrique fiable pour les systèmes de refroidissement essentiels à la prévention d’une catastrophe radioactive potentiellement catastrophique.

Depuis des mois, les analystes désignent la région méridionale de Zaporizhzhia comme l’une des cibles possibles de la contre-offensive ukrainienne attendue au printemps, spéculant que les forces de Kiev pourraient tenter d’étouffer le « couloir terrestre » de la Russie vers la péninsule de Crimée et diviser les forces russes en deux en appuyant sur la côte de la mer d’Azov.

Balitsky a déclaré que les forces ukrainiennes avaient intensifié leurs attaques contre la région au cours des derniers jours.

Certains des combats les plus féroces en cours se déroulent dans la ville orientale de Bakhmut, où les forces ukrainiennes s’accrochent toujours à une position à la périphérie ouest malgré la tentative de la Russie de prendre la ville pendant plus de neuf mois.

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a déclaré dimanche que ses combattants poursuivraient leurs efforts à Bakhmut, inversant le cours de sa menace précédente faite dans une vidéo virale avec des cadavres en arrière-plan que lui et ses hommes se retireraient de la région si Moscou n’a pas envoyé plus de munitions, a rapporté Politico.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré dimanche que les forces de Moscou avaient capturé deux autres quartiers dans l’ouest et le nord-ouest de la ville, mais n’a fourni aucun autre détail.

Samedi, l’armée ukrainienne a partagé des images de drones alléguant que la Russie avait utilisé des munitions au phosphore lors de son attaque contre la ville assiégée de Bakhmut. La BBC a rapporté que si les armes au phosphore blanc ne sont pas interdites, « leur utilisation dans des zones civiles est considérée comme un crime de guerre ».

Dans un communiqué publié dimanche sur son site Internet, le Service fédéral de sécurité russe a déclaré qu’il avait entravé la tentative des services de renseignement ukrainiens d’attaquer un aérodrome militaire dans le centre de la Russie avec des drones remplis d’explosifs.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.