Le président russe Vladimir Poutine a ignoré la pression exercée par les États-Unis et les pays de l’OTAN pour désamorcer et retirer les forces russes. Le Kremlin a déclaré que la Russie avait le droit de déplacer ses forces militaires n’importe où à l’intérieur de ses frontières et a accusé l’OTAN de provocations.

En plus d’appliquer des pressions militaires, la Russie est de plus en plus belliqueuse, les responsables accusant l’Ukraine de la crise et avertissant qu’elle risque d’être détruite si le conflit éclate.

La posture militaire de la Russie intervient alors que ses relations avec l’OTAN se détériorent fortement. Washington a annoncé la semaine dernière qu’il expulserait 10 diplomates russes et imposerait des sanctions à 32 individus et organisations pour cyberattaques, ingérence dans les élections américaines de 2020 et autres actions.

La Russie a expulsé 10 diplomates américains et mis sur liste noire huit responsables américains en réponse – mais elle a fait face à une vague de gifles diplomatiques ces derniers jours de la part d’autres pays de l’OTAN. La Pologne a annoncé que trois diplomates russes seraient renvoyés chez eux en solidarité avec Washington, et la République tchèque a accusé les renseignements militaires russes d’explosions dans des dépôts militaires en 2014 qui ont tué deux civils, et a déclaré que 18 diplomates russes seraient expulsés. La Russie a rapidement annoncé des représailles, expulsant cinq diplomates polonais et 20 diplomates tchèques.

L’ambassadeur américain en Russie, John Sullivan, a annoncé mardi qu’il retournerait à Washington pour des consultations, après que le Kremlin l’ait appelé la semaine dernière à le faire.

« Je pense qu’il est important pour moi de parler directement avec mes nouveaux collègues de l’administration Biden à Washington de l’état actuel des relations bilatérales entre les États-Unis et la Russie », a déclaré Sullivan.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi que Moscou n’était pas responsable de la montée des tensions et a appelé les pays étrangers à se calmer et à mettre fin à ce qu’il a appelé leur «psychose anti-russe de masse».

«En effet, il y a eu certaines tensions récemment», a-t-il dit. « Mais, d’un autre côté, la Russie, bien sûr, réagit toujours à ces mouvements hostiles. »

L’Ukraine est en guerre avec les séparatistes soutenus par la Russie dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, depuis 2014, peu de temps après l’annexion de la Crimée par Moscou. Mais les hostilités se sont intensifiées ces derniers mois avec près de 30 soldats ukrainiens tués cette année, dont beaucoup ont été abattus par des tireurs d’élite, a déclaré Kuleba.

Il a ajouté que l’accumulation de troupes russes devrait atteindre 120 000 en une semaine, soit un déploiement plus important que l’accumulation russe de 2014. Les signes inquiétants comprenaient le déploiement d’un régiment de parachutistes, de missiles Iskander, de guerre électronique et «d’autres signes clairs de capacités potentiellement offensives, »Dit Kuleba.

Il a déclaré que l’Ukraine ne savait pas quand ou si la Russie franchirait la ligne de front, « mais nous assistons certainement à des préparatifs militaires stratégiques. »

«En Ukraine, nous avons appris une chose sur les actions de Poutine», a déclaré Kuleba. «Cette leçon est que tout peut être attendu de la part des dirigeants russes.»

Le renforcement militaire s’est accompagné d’une vague massive de désinformation à la télévision d’État russe incitant à la haine contre l’Ukraine, a déclaré Kuleba, appelant par exemple à la «dénazification» du pays.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré mardi que les alliés travaillaient pour dissuader la Russie et désamorcer la situation.

«Nous sommes très préoccupés par le récent renforcement militaire russe des forces à la frontière ukrainienne», a déclaré Raab.

La chancelière allemande, Angela Merkel, a qualifié la situation à la frontière entre l’Ukraine et la Russie de «tendue de façon alarmante» dans ses commentaires à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe mardi.

Des pourparlers pour tenter de résoudre la crise ont eu lieu ces derniers jours entre des responsables allemands, français, ukrainiens et russes dans le cadre du format Normandie, qui vise à négocier la paix, mais n’ont pas abouti.

Le Kremlin a toujours nié tout rôle dans la guerre dans l’est de l’Ukraine, le qualifiant de conflit interne ukrainien et insistant sur le fait que les Russes combattant dans la région étaient des volontaires.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a accusé mardi l’Ukraine de tenter de déstabiliser le conflit dans l’est de l’Ukraine et a accusé l’OTAN d ‘«activités de provocation» dans la mer Noire et dans l’espace aérien connexe.

«Les dirigeants militaro-politiques ukrainiens continuent de suivre une voie destructrice pour tenter de déstabiliser la situation dans le Donbass», a-t-il déclaré lors d’une réunion du conseil d’administration du ministère de la Défense.

La Russie a annoncé la semaine dernière qu’une partie de la mer Noire serait bloquée aux navires étrangers du 24 avril au 31 octobre afin de pouvoir organiser des exercices militaires, une décision condamnée par l’OTAN, l’Ukraine et l’Union européenne.