La Russie étend les ordres d’évacuation de l’Ukraine à Kherson occupée

La Russie a étendu mardi ses ordres d’évacuation dans la région du sud de Kherson suite à des allégations non étayées selon lesquelles l’Ukraine se prépare à utiliser des “méthodes de guerre interdites”.

Les responsables installés à Moscou ont ordonné aux Ukrainiens de quitter la rive est du Dniepr dans une décision que Kyiv a condamnée comme une tentative d’expulsion forcée de ses citoyens vers la Russie, a rapporté Reuters.

Des combats intenses font rage depuis des mois dans la ville de Kherson alors que les forces ukrainiennes cherchent à reprendre la région sud après une occupation de huit mois.

Plus tôt ce mois-ci, la Russie a appelé ses hauts responsables de la sécurité et leurs familles à fuir la région avant d’ordonner des évacuations de Kherson.

Cet ordre a été élargi par Vladimir Saldo, le chef de la région de Kherson installé en Russie, mardi dans un message vidéo, où il a appelé tous les Ukrainiens dans un rayon de 9 milles du Dniepr à évacuer.

“En raison de la possibilité d’utilisation de méthodes de guerre interdites par le régime ukrainien, ainsi que des informations selon lesquelles Kyiv prépare une frappe massive de missiles sur la centrale hydroélectrique de Kakhovka, il existe un danger immédiat que la région de Kherson soit inondée”, a déclaré Saldo. aurait revendiqué.

“Compte tenu de la situation, j’ai décidé d’étendre la zone d’évacuation de 15 km à partir du Dniepr”, a-t-il déclaré. “La décision permettra de créer une défense en couches afin de repousser les attaques ukrainiennes et de protéger les civils.”

Kyiv et ses alliés occidentaux ont dénoncé la pression flagrante de Moscou pour expulser de force les citoyens ukrainiens depuis l’assaut de la guerre.

Plus tôt ce mois-ci, la Russie a affirmé avoir eu connaissance de l’intention ukrainienne de déployer une “bombe sale” – une arme primitive qui explose en utilisant un explosif conventionnel comme la dynamite mais libère des matières radioactives.

Aucun dispositif de ce type n’a encore été utilisé par la Russie ou l’Ukraine, et les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont condamné les affirmations comme “transparentement fausses”.

La région de Kherson est devenue non seulement l’une des régions les plus disputées depuis le début de la guerre, mais l’une des plus importantes sur le plan stratégique, car la traversée du Dniepr rapprocherait les forces ukrainiennes de la Crimée – que Kyiv a juré de reprendre après avoir été sous occupation russe. depuis 2014.

Les responsables ukrainiens de la défense sont restés ambigus sur les mises à jour opérationnelles à Kherson, mais les rapports de ces derniers jours suggèrent que les conditions météorologiques et sur le terrain ont ralenti les progrès ukrainiens.