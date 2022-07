La Russie et l’Ukraine tirent des missiles commerciaux le 150e jour de la guerre

KYIV, Ukraine (AP) – L’armée russe a tiré samedi un barrage de missiles sur un aérodrome du centre de l’Ukraine, tuant au moins trois personnes, tandis que les forces ukrainiennes ont lancé des tirs de roquettes sur des traversées de rivières dans une région du sud occupée par la Russie.

Les attaques contre des infrastructures clés le 150e jour de la guerre de la Russie en Ukraine ont marqué de nouvelles tentatives des parties belligérantes pour faire pencher la balance du conflit acharné en leur faveur.

Dans la région centrale de Kirovohradska en Ukraine, 13 missiles russes ont frappé un aérodrome et une installation ferroviaire. Le gouverneur Andriy Raikovych a déclaré qu’au moins un militaire et deux gardes avaient été tués. L’administration régionale a signalé les frappes près de la ville de Kirovohrad, blessé 13 autres personnes.

Dans la région sud de Kherson, que les troupes russes ont saisie au début de l’invasion, les forces ukrainiennes se préparant à une éventuelle contre-offensive ont tiré des roquettes sur les points de passage du Dniepr pour tenter de perturber l’approvisionnement des Russes.

Les nouvelles attaques sont survenues quelques heures après que Moscou et Kyiv ont signé des accords avec les Nations Unies et la Turquie qui visaient à éviter une crise alimentaire mondiale. Les accords ouvrent la voie à l’expédition de millions de tonnes de céréales ukrainiennes et à certaines exportations russes de céréales et d’engrais bloquées par la guerre.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré dans son discours vidéo nocturne que les accords offrent « une chance d’empêcher une catastrophe mondiale – une famine qui pourrait conduire au chaos politique dans de nombreux pays du monde, en particulier dans les pays qui nous aident ».

Malgré les progrès sur ce front, les combats ont fait rage sans relâche dans le cœur industriel du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, où les forces russes ont tenté de faire de nouveaux gains face à la résistance ukrainienne acharnée.

Les troupes russes ont également fait face à des contre-attaques ukrainiennes mais ont largement tenu bon dans la région de Kherson, juste au nord de la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée en 2014.

Plus tôt cette semaine, les Ukrainiens ont bombardé le pont Antonivskyi sur le Dniepr à l’aide du système de roquettes d’artillerie à haute mobilité fourni par les États-Unis, a déclaré Kirill Stremousov, chef adjoint de l’administration régionale nommée par la Russie à Kherson.

Stremousov a déclaré à l’agence de presse russe Tass que la seule autre traversée du Dniepr, le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, a également été attaquée par des roquettes lancées avec les armes fournies par Washington mais n’a pas été endommagée.

HIMARS, qui tire des roquettes guidées par GPS sur des cibles à 80 kilomètres (50 miles), une distance qui le met hors de portée de la plupart des systèmes d’artillerie russes, a considérablement renforcé la capacité de frappe ukrainienne.

En outre, les forces ukrainiennes ont bombardé un pont automobile sur la rivière Inhulets dans le village de Darivka, a déclaré Stremousov à Tass. Il a déclaré que le pont juste à l’est de la capitale régionale de Kherson avait subi sept coups mais restait ouvert à la circulation.

Stremousov dit que contrairement au pont Antonivskyi, le petit pont de Darivka n’a aucune valeur stratégique.

Depuis avril, le Kremlin s’est concentré sur la capture du Donbass, une région majoritairement russophone de l’est de l’Ukraine où les séparatistes pro-russes ont proclamé leur indépendance.

Cependant, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a souligné mercredi que Moscou prévoyait de conserver le contrôle des autres zones occupées par ses forces pendant la guerre.

___

Suivez la couverture d’AP sur la guerre russo-ukrainienne sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Susie Blann, Associated Press