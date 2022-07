La Russie et l’Ukraine signent un accord pour reprendre les exportations de céréales en mer Noire

L’Ukraine est l’un des plus grands exportateurs de blé au monde et les forces russes bloquent la mer Noire, où se trouvent les silos à grains des principaux ports ukrainiens.

Des millions de tonnes de blé ont été bloquées dans ce pays déchiré par la guerre. Les exportateurs de céréales dans les villes portuaires ukrainiennes comme Odessa n’ont pas pu exporter leurs marchandises en raison du conflit, alimentant une pénurie mondiale de produits de base et faisant grimper les prix des denrées alimentaires.

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou était présent ainsi que le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les responsables russes et ukrainiens se sont assis à des tables séparées pour signer les documents.

L’accord, qui sera mis en œuvre dans les prochaines semaines, a été signé dans la ville turque d’Istanbul et négocié par le gouvernement d’Ankara.

La Russie et l’Ukraine ont signé vendredi un accord soutenu par l’ONU pour reprendre les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire.

Le Bosphore et les Dardanelles sont les seules voies navigables entrant ou sortant de la mer Noire. Cela donne à la Turquie une influence sur la façon dont la marine russe peut se déplacer.

L’accord est important pour l’approvisionnement alimentaire mondial, mais aussi car il s’agit du premier accord majeur entre les deux parties depuis que Moscou a lancé son assaut non provoqué le 24 février.

Les spectateurs internationaux sont prudents quant à l’accord et la Russie sera étroitement surveillée pour s’assurer qu’elle respecte sa part de l’accord. Moscou, qui accuse l’Ukraine d’avoir posé les mines, devrait également relancer ses propres exportations de céréales en mer Noire dans le cadre de l’accord.

Erdogan a déclaré lors de la signature vendredi que l’accord empêcherait des milliards de personnes de faire face à la famine. Il a dit qu’il espérait que l’accord serait un tournant dans la guerre et a appelé les deux parties à mettre fin au conflit.

“Nous sommes fiers de jouer un rôle déterminant dans une initiative qui jouera un rôle majeur dans la résolution de la crise alimentaire mondiale qui est à l’ordre du jour depuis longtemps”, a-t-il déclaré, selon une traduction.

António Guterres a adopté un ton optimiste, affirmant qu’il y avait maintenant une balise “sur la mer Noire”. “Une lueur d’espoir [and] possibilité… et soulagement dans un monde qui en a plus que jamais besoin.”