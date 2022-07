La Russie et l’Ukraine signent un accord avec la Turquie pour exporter des céréales

Signe des sensibilités pesant sur l’accord, les représentants de la Russie et de l’Ukraine ne se sont pas assis ensemble lors de la cérémonie d’Istanbul, présidée par le secrétaire général de l’ONU António Guterres et le président turc Recep Tayyip Erdogan.

ISTANBUL – La Russie et l’Ukraine ont convenu vendredi de reprendre les expéditions de céréales bloquées, dans une étape vers l’apaisement d’une crise mondiale qui a exposé des dizaines de millions de personnes, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient, à la menace d’une faim aiguë, a déclaré le secrétaire des Nations Unies. général annoncé.

L’un des deux accords signés vendredi à Istanbul garantit le passage en toute sécurité des navires commerciaux du port ukrainien d’Odessa et de deux autres ports, qui sont actuellement coupés par un blocus naval russe, ont indiqué des responsables de l’ONU avant la signature. Un accord parallèle est censé faciliter les exportations russes de céréales et d’engrais, ont-ils déclaré.

Avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février, les deux pays figuraient parmi les principaux producteurs et exportateurs mondiaux de céréales, d’huile de cuisson et d’engrais. L’année dernière, l’Ukraine représentait 10% des exportations mondiales de blé, selon les Nations Unies. Plus de 20 millions de tonnes de céréales ont été bloquées dans les ports ukrainiens de la mer Noire, provoquant des pénuries mondiales et la crainte d’une aggravation des difficultés à venir.