La Russie et l’Ukraine s’attribuent la responsabilité du bombardement d’une prison de prisonniers de guerre

La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées vendredi d’avoir bombardé une prison dans une région orientale séparatiste qui aurait tué des dizaines de prisonniers de guerre ukrainiens capturés après la chute de Marioupol en mai.

La Russie a déclaré que l’Ukraine avait utilisé des lance-roquettes multiples HIMARS fournis par les États-Unis lors de l’attaque contre la prison d’Olenivka, dans la région de Donetsk sous contrôle russe. Des responsables russes et des autorités séparatistes de Donetsk ont ​​déclaré que l’attaque avait tué 53 prisonniers de guerre ukrainiens et en avait blessé 75.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, le lieutenant-général. Igor Konashenkov a décrit la frappe comme une “provocation sanglante” visant à décourager les soldats ukrainiens de se rendre. Il a déclaré que huit gardiens de prison avaient également été blessés par les bombardements.

L’armée ukrainienne a nié toute frappe de roquette ou d’artillerie sur Olenivka, insistant sur le fait qu’elle ne bombardait pas de zones civiles et ne frappait que des cibles militaires russes.

L’Ukraine revendique la dissimulation

Il a accusé les forces russes d’avoir délibérément bombardé la prison d’Olenivka afin d’accuser l’Ukraine de crimes de guerre et aussi d’y dissimuler des tortures et des exécutions.

Le communiqué a dénoncé les affirmations russes comme faisant partie d’une “guerre de l’information pour accuser les forces armées ukrainiennes de bombarder des infrastructures civiles et la population pour dissimuler leur propre action perfide”.

Aucune des deux allégations n’a pu être vérifiée de manière indépendante.

Denis Pushilin, le leader séparatiste soutenu par Moscou, a déclaré que la prison comptait 193 détenus. Il n’a pas précisé combien d’entre eux étaient des prisonniers de guerre ukrainiens.

Les autorités ukrainiennes de la région de Donetsk ont ​​déclaré que la Russie avait poursuivi le bombardement de cibles civiles dans les zones tenues par l’Ukraine.

“Les combats dans la région s’intensifient de jour en jour, et les civils doivent évacuer tant que c’est encore possible”, a déclaré le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. “L’armée russe ne s’inquiète pas des pertes civiles. Elle pilonne les villes et les villages de la région.”

Les troupes ukrainiennes à Marioupol ont été faites prisonnières après les combats acharnés pour le port ukrainien de la mer d’Azov, où elles avaient été enfermées dans l’aciérie géante d’Azovstal. Leur résistance est devenue un symbole de la lutte ukrainienne contre l’invasion russe qui a commencé le 24 février.

Le régiment Azov et d’autres unités ukrainiennes ont défendu l’aciérie pendant près de trois mois, accrochés à son dédale souterrain de tunnels. Plus de 2 400 se sont rendus en mai sous les attaques russes incessantes depuis le sol, la mer et les airs.

Des dizaines de soldats ukrainiens ont été emmenés dans des prisons dans des zones contrôlées par la Russie, telles que la région de Donetsk, une zone séparatiste de l’est de l’Ukraine, qui est dirigée par des autorités séparatistes soutenues par la Russie. Certains sont retournés en Ukraine dans le cadre d’échanges de prisonniers avec la Russie, mais les familles des autres ne savent pas si leurs proches sont vivants ou s’ils rentreront un jour chez eux.

Plus de bombardements à Kharkiv

Dans d’autres développements, des responsables ukrainiens ont déclaré que les forces russes avaient bombardé la deuxième plus grande ville du pays, Kharkiv.

Le maire Ihor Terekhov a déclaré qu’une partie centrale de la ville du nord-est avait été touchée, y compris un bâtiment de deux étages et un établissement d’enseignement supérieur. Terekhov a déclaré que la grève s’était produite juste après 4 heures du matin vendredi.

Un homme regarde un immeuble résidentiel partiellement détruit à la suite d’une attaque dans le centre de Kharkiv mercredi. (Genia Savilov/AFP/Getty Images)

“Le service d’urgence de l’État travaille déjà – ils trient les décombres, recherchent des personnes sous eux”, a déclaré Terekhov dans une mise à jour de Telegram.

Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré qu’au moins 13 civils avaient été tués et 36 autres blessés dans les bombardements russes au cours des dernières 24 heures.

Dans la ville méridionale de Mykolaïv, au moins quatre personnes ont été tuées et sept autres blessées lorsque des bombardements russes ont touché un arrêt de bus.

Le service de presse du Service national d’urgence d’Ukraine a publié jeudi cette photo, identifiée comme un bâtiment scolaire détruit par une frappe militaire russe à Mykolaïv, en Ukraine. (Service national d’urgence d’Ukraine/Reuters)

“Les Russes ont changé de tactique à cause des succès des forces ukrainiennes dans le sud (…) ils tirent près d’un arrêt de bus”, a déclaré le gouverneur de Mykolaïv, Vitaliy Kim.

Le barrage russe a également touché une installation de distribution d’aide humanitaire, où trois personnes ont été blessées, ont indiqué des responsables.

Des responsables ukrainiens ont également déclaré qu’au moins quatre civils avaient été tués et cinq autres blessés dans la ville orientale de Bakhmut, dans la région de Donetsk, qui est au centre de l’offensive russe dans le Donbass. Plus de 30 immeubles résidentiels et un jardin d’enfants ont été endommagés.

L’Ukraine s’apprête à expédier à nouveau des céréales

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est rendu vendredi dans le port de Chornomorsk sur la mer Noire, accompagné de son ministre des Infrastructures et d’un groupe de diplomates du G7, dont les ambassadeurs en Ukraine des États-Unis, d’Allemagne, du Royaume-Uni et du Canada.

Alors qu’il se tenait près d’un navire turc qui attendait de partir, Zelenskyy a déclaré que son pays était prêt à reprendre les expéditions de céréales pour la première fois en cinq mois, dans le cadre d’un accord d’exportation conclu par l’Ukraine avec la Russie il y a une semaine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’entretient avec l’ambassadrice du Canada en Ukraine, Larisa Galadza, alors qu’ils visitent un port maritime ukrainien à Chornomorsk, près d’Odessa, vendredi. (Service de presse présidentiel ukrainien/Reuters)

“Nous avons envoyé tous les signaux à nos partenaires – l’ONU et la Turquie, et nos militaires garantissent la situation sécuritaire. Le ministre des infrastructures est en contact direct avec la Turquie et l’ONU. Nous attendons leur feu vert. “

Zelenskyy a déclaré qu’une fois que cela se produirait, il pense que les premières expéditions pourraient commencer aujourd’hui ou samedi.