La Russie et l’Ukraine s’accusent d’avoir planifié une attaque contre la plus grande centrale nucléaire d’Europe

La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées mardi d’avoir comploté pour organiser une attaque contre la centrale nucléaire russe de Zaporizhzhia, longtemps l’objet de récriminations et de soupçons mutuels.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré avoir parlé à son homologue français, Emmanuel Macron, des « provocations dangereuses » russes dans l’usine du sud-est de l’Ukraine.

Les troupes russes ont saisi la centrale, la plus grande installation nucléaire d’Europe avec six réacteurs, dans les jours qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin en février 2022.

Chaque partie a depuis régulièrement accusé l’autre de bombarder autour de la centrale et de risquer un accident nucléaire majeur.

Renat Karchaa, conseiller du chef de Rosenergoatom, qui exploite le réseau nucléaire russe, a déclaré que l’Ukraine prévoyait de larguer des munitions contenant des déchets nucléaires transportés depuis une autre des cinq centrales nucléaires du pays sur la centrale.

REGARDER | « Souffrances énormes » si l’usine de Zaporizhzhia tombe en panne, selon l’ONU : « Souffrances énormes » en cas de défaillance de la centrale ukrainienne, selon le chef de l’agence atomique internationale Rosemary Barton Live s’entretient avec le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, qui se dit alarmé par la menace d’un accident nucléaire à la centrale de Zaporizhzhia avant la contre-offensive ukrainienne prévue au printemps.

« A la faveur de l’obscurité dans la nuit du 5 juillet, l’armée ukrainienne tentera d’attaquer la station de Zaporizhzhia à l’aide d’équipements de précision à longue portée et de drones d’attaque kamikaze », a déclaré Karchaa aux agences de presse russes, citant la télévision russe. Il n’a présenté aucune preuve à l’appui de son allégation.

Zelenskyy a tweeté qu’il avait dit à Macron lors d’une conversation téléphonique que « les troupes d’occupation préparent des provocations dangereuses à Zaporizhzhia [nuclear plant]. »

Il a déclaré que lui et Macron avaient « convenu de garder la situation sous contrôle maximal avec l’AIEA », l’Agence internationale de l’énergie atomique des Nations Unies.

Un communiqué publié par les forces armées ukrainiennes a cité des « données opérationnelles » indiquant que des « engins explosifs » avaient été placés mardi sur le toit des troisième et quatrième réacteurs de la centrale. Une attaque était possible « dans un futur proche ».

REGARDER | L’ONU demande une zone de sécurité autour de l’usine de Zaporizhzhia : L’ONU demande une zone de sécurité autour de la centrale nucléaire ukrainienne Alors que la Russie lance de nouvelles attaques militaires dans le sud de l’Ukraine, le haut responsable de la sécurité nucléaire de l’ONU cherche désespérément à négocier une zone de sécurité autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Mais l’Ukraine et la Russie semblent toutes deux réticentes.

« S’ils explosaient, ils n’endommageraient pas les réacteurs mais créeraient une image de bombardement du côté ukrainien », a déclaré le communiqué sur Telegram. Il a déclaré que l’armée ukrainienne était « prête à agir en toutes circonstances ».

Zelenskyy et l’armée ukrainienne n’ont également fourni aucune preuve de leurs affirmations.

Aucun des réacteurs de la centrale ne produit d’électricité.

Dans son message vidéo nocturne, Zelenskyy a déclaré que la Russie prévoyait de « simuler une attaque contre l’usine. Ou ils pourraient avoir un autre type de scénario.

« Mais dans tous les cas, le monde voit – et ne peut manquer de voir – que la seule source de danger pour la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est la Russie. Et personne d’autre. »

L’ONU demande la démilitarisation de l’usine

L’AIEA, l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, tente depuis plus d’un an de conclure un accord pour garantir la démilitarisation de la centrale et réduire les risques d’accident nucléaire.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a visité l’usine à trois reprises depuis la prise de contrôle par la Russie, mais n’a pas réussi à parvenir à un accord pour protéger l’installation des bombardements.

Le conseiller de Zelenskyy, Mykhailo Podolyak, a déclaré à la télévision ukrainienne que Grossi s’était révélé inefficace pour tenter de maintenir la sécurité dans l’usine. « Toute catastrophe à Zaporizhzhia aurait pu être évitée si [Grossi had been] clair tout de suite », a déclaré Podolyak, accusant l’AIEA de faire volte-face dans son approche du problème.

« C’est-à-dire, au lieu de faire le pitre que fait cet homme. Et quand il y a une catastrophe, il dira qu’ils n’ont rien à voir avec cela et averti des dangers. »