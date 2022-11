La Russie et l’Ukraine ont torturé des prisonniers de guerre, selon l’ONU

Le bureau des droits de l’homme des Nations unies (HCDH) a déclaré mardi que la Russie et l’Ukraine avaient torturé des prisonniers de guerre pendant près de neuf mois de conflit, citant des exemples tels que l’utilisation de décharges électriques et la nudité forcée.

L’équipe de surveillance de l’ONU basée en Ukraine a fondé ses conclusions sur des entretiens avec plus de 100 prisonniers de guerre de chaque côté du conflit. Les entretiens avec les prisonniers de guerre ukrainiens ont été menés après leur libération, car la Russie n’a pas autorisé l’accès aux sites de détention, a-t-il précisé.

Matilda Bogner, chef de la mission d’observation, a déclaré lors d’un point de presse à Genève que la “grande majorité” des prisonniers ukrainiens qu’ils ont interrogés et détenus par les forces russes ont fait état de tortures et de mauvais traitements. Elle a donné des exemples d’attaques de chiens, de décharges électriques avec des Tasers et des téléphones militaires et de violences sexuelles.

Elle a dit que le traitement visait à les intimider et à les humilier. Un homme dans une colonie pénitentiaire près d’Olenivka a déclaré à l’équipe que des membres de groupes armés affiliés à la Russie “ont attaché des fils à mes organes génitaux et à mon nez et m’ont électrocuté. Ils se sont simplement amusés et n’étaient pas intéressés par mes réponses à leurs questions”.

La Russie, qui a envahi l’Ukraine le 24 février, nie la torture ou d’autres formes de mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre.

Du côté ukrainien, Bogner a rapporté des “allégations crédibles” d’exécutions sommaires de prisonniers russes parmi d’autres abus.

D’autres prisonniers russes ont fait état de conditions de transport médiocres et humiliantes et d’avoir été entassés nus dans des camions ou des camionnettes, les mains liées dans le dos. L’équipe de l’ONU a déclaré qu’elle avait également documenté des cas de soi-disant “coups de bienvenue” dans une colonie pénitentiaire.

Kyiv a précédemment déclaré qu’il vérifiait toutes les informations concernant le traitement des prisonniers de guerre et enquêterait sur toute violation et prendrait les mesures juridiques appropriées.