La Russie et l’Ukraine ont renouvelé l’accord sur les céréales de l’ONU. Est-ce que ça marche?

La Russie et l’Ukraine ont convenu jeudi de prolonger un accord permettant à Kyiv d’exporter des céréales via la mer Noire, ont indiqué des responsables. Le pacte, négocié par les Nations Unies et la Turquie en juillet, vise à soulager la faim et la flambée des prix alimentaires mondiaux exacerbés par l’invasion. La Russie et l’Ukraine comptent toutes deux parmi les principaux producteurs mondiaux de blé, ainsi que de produits de base clés tels que l’huile de cuisson et les engrais.

La Russie, qui a brièvement suspendu sa participation à l’accord le mois dernier, a critiqué l’accord, accusant Kyiv d’utiliser le corridor maritime pour organiser des attaques militaires. Mais dans les mois qui ont suivi la conclusion de l’accord et la reprise des exportations, les prix des denrées alimentaires ont baissé dans le monde, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Les deux parties ont convenu de prolonger l’accord de 120 jours supplémentaires, à compter du 19 novembre, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan. dit sur Twitter. “On a clairement vu à quel point cet accord est important et bénéfique pour l’approvisionnement alimentaire et la sécurité du monde”, a déclaré Erdogan.

Le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé qu’il avait autorisé le renouvellement automatique de l’accord, mais a ajouté : “Toute tentative d’utiliser le couloir humanitaire de la mer Noire à des fins militaires provocatrices sera fermement réprimée”.

Voici ce qu’il faut savoir sur l’accord sur le grain et son impact.

Qu’est-ce que l’accord est censé faire ?

Les forces russes ont bloqué les ports ukrainiens de la mer Noire peu après le début de l’invasion en février, ce qui a paralysé les exportations agricoles ukrainiennes, avec de vastes stocks de céréales bloqués dans des silos à la campagne.

Dans le même temps, les sanctions occidentales visant la Russie en guise de punition pour l’invasion ont contribué à faire grimper les prix des denrées alimentaires et du carburant dans le monde. “Le gaz naturel, l’aluminium et le blé ont tous atteint de nouveaux records depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les sanctions qui ont suivi qui ont été imposées à la Russie”, selon une note de recherche du 10 mars de la banque d’investissement JPMorgan.

Comment l’accord sur les céréales affectera-t-il la crise alimentaire mondiale ?

L’impact de la guerre et des sanctions a été immédiat et généralisé. Bientôt, les travailleurs humanitaires et les diplomates ont tiré la sonnette d’alarme sur une famine potentielle, en particulier dans des pays comme le Nigeria et le Liban qui dépendent du blé russe et ukrainien.

“Le conflit en Ukraine aggrave ce qui est déjà une année de faim catastrophique, déclenchant une vague de faim collatérale”, a déclaré le Programme alimentaire mondial des Nations Unies en juin.

L’agence a averti que ses propres programmes étaient menacés : la Russie et l’Ukraine fournissent généralement plus de la moitié de l’approvisionnement en céréales du PAM, qui est distribué à certaines des populations les plus vulnérables du monde, notamment en Somalie et au Yémen.

Alors que la crise s’approfondissait, la Turquie, également un acteur majeur de la mer Noire, et le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, sont intervenus pour négocier une solution. Le résultat a été la Black Sea Grain Initiative, un accord de deux pages « visant à faciliter la sécurité de la navigation pour l’exportation de céréales et de denrées alimentaires connexes » à partir de trois des ports ukrainiens de la mer Noire.

L’accord a été salué comme une victoire diplomatique. Il a établi un Centre conjoint de coordination à Istanbul, où des représentants de chaque partie, sous les auspices de l’ONU, assureraient la surveillance et la coordination.

Il a également interdit aux navires ou aéronefs militaires de s’approcher de la route, les navires étant soumis à des inspections par des équipes opérant à partir de charbors turcs.

Quel est l’impact de l’accord ?

Avant la guerre, l’Ukraine expédiait environ 75% de ses exportations agricoles via les ports de la mer Noire, selon l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, ou IFPRI, un centre de recherche agricole basé à Washington. Parmi ces exportations, environ la moitié sont passées par les trois ports désignés dans l’accord (Odessa, Tchernomorsk et Yuzhny).

L’accord sur les céréales n’a pas rétabli les exportations de l’Ukraine aux niveaux d’avant-guerre, mais il a aidé Kyiv à expédier plus du double de la nourriture qu’elle exportait avant l’accord, selon une base de données des Nations Unies. L’accord a facilité l’expédition de plus de 11 millions de tonnes de maïs, de blé, d’huile de tournesol et de produits connexes vers 38 pays, selon l’ONU.

5 pays durement touchés par la crise céréalière ukrainienne

La plupart des exportations sont allées vers l’Espagne, la Turquie, la Chine et l’Italie. Des pays plus vulnérables comme l’Éthiopie, le Kenya, le Liban, la Somalie et le Yémen ont reçu des montants moins importants. Le président russe Vladimir Poutine a cité le déséquilibre pour critiquer l’accord comme un salaire intéressé pour ses adversaires en Europe. Mais cette caractérisation déforme l’impact plus large.

Selon le Centre conjoint de coordination, environ 370 000 tonnes de blé ont été exportées vers les pays les plus pauvres de la Corne de l’Afrique, ainsi que vers l’Afghanistan, qui reçoivent tous une aide alimentaire par le biais du PAM. “Tout n’est pas allé aux pays les plus nécessiteux”, a déclaré le mois dernier le chef des affaires humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths, à propos des exportations de céréales, dans des remarques au Conseil de sécurité. « Mais tout cela a un impact humanitaire : la baisse des prix, la revendication de la volatilité des marchés.

« Les exportations de céréales de l’Ukraine ne sont pas une opération d’aide alimentaire », a-t-il déclaré. “Mais ils fonctionnent comme un énorme levier sur les prix, avec des effets d’entraînement positifs dans le monde entier.”

L’indice des prix alimentaires de la FAO, une mesure de la variation mensuelle des prix internationaux d’un panier de produits alimentaires, a chuté de près de 15% par rapport à son sommet de mars, a annoncé l’organisation ce mois-ci. Cette baisse est due en partie au retour des céréales ukrainiennes sur les marchés, selon les experts.

Citant des modèles de la Banque mondiale, Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, a déclaré que la baisse globale des prix des denrées alimentaires et l’amélioration de l’accès à la nourriture pour les acteurs humanitaires ces derniers mois “ont peut-être empêché plus de cent millions de personnes de tomber dans la pauvreté”. .”

A quoi servira l’extension ?

Le mois dernier, la Russie a brusquement gelé sa participation à l’accord, citant une attaque de drone contre sa flotte en Crimée, qu’elle a imputée à l’Ukraine. Lors d’une conférence de presse télévisée, Poutine a déclaré que les drones avaient traversé le même couloir de la mer Noire utilisé par les navires céréaliers ukrainiens.

Moscou a rejoint l’accord quelques jours plus tard, malgré ses critiques, Poutine avertissant que la Russie avait le droit de se retirer à tout moment. Mais cette décision surprise a été suffisante pour provoquer une flambée mondiale des prix du blé. Et même si l’Indice FAO des prix des produits alimentaires a poursuivi sa baisse globale, le panier d’octobre a reflété la hausse des coûts : les prix mondiaux du blé ont augmenté de 3,2 %, a déclaré l’organisation, “reflétant principalement les incertitudes persistantes liées à l’Initiative céréalière de la mer Noire”.

Une prolongation de l’accord, même pour seulement quatre mois, pourrait atténuer une partie de cette volatilité du marché, allégeant ainsi la pression sur les pays vulnérables. L’inflation mondiale a freiné le pouvoir d’achat des importateurs, a déclaré la FAO, “à un moment où les prix des denrées alimentaires sont à des niveaux record”.

Cela empêcherait également toute interruption immédiate de l’approvisionnement en céréales de pays tels que l’Égypte, le Soudan, la Turquie et le Yémen, qui ont tous bénéficié de l’accord, selon l’IFPRI.

Les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord sont “dépendants de l’Ukraine en tant que fournisseur de blé et d’autres céréales, mais ils ont tendance à en acheter davantage pendant l’hiver pour compléter leurs propres récoltes”, ont déclaré David Laborde et Joseph Glauber, chargés de recherche à l’IFPRI. écrit en octobre.

“Toute nouvelle interruption des importations pourrait accroître l’insécurité alimentaire dans ces pays et potentiellement exacerber les tensions politiques”, ont-ils écrit.

Au-delà de l’impact sur les prix des denrées alimentaires, le renouvellement de l’accord maintient également un rare forum de coopération entre la Russie et l’Ukraine – une ouverture clé alors que les alliés poussent à des négociations plus larges, alors même que le conflit s’intensifie.