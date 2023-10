La Russie et l’Ukraine intensifient leurs combats pour Avdiivka, une autre ville en ruines

24 octobre, un responsable de l’administration militaire d’Avdiivka tient une bâche à livrer et passe devant un bâtiment détruit. Les forces ukrainiennes subissent une pression accrue alors que l’armée russe s’efforce de capturer la ville détruite. (Ed Ram pour le Washington Post)

AVDIIVKA, Ukraine — La Russie et l’Ukraine sont une fois de plus engagées dans une bataille acharnée pour le contrôle d’une ville morte. Ces derniers jours, les forces de Moscou ont progressivement progressé vers le nord d’Avdiivka – à environ cinq kilomètres au nord de la capitale régionale occupée de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine – dans l’espoir d’encercler la ville et de prendre le contrôle de l’un des points les mieux fortifiés d’Ukraine sur le front. .

La féroce escalade des combats fait écho à la bataille infernale de Bakhmut qui a duré des mois et au cours de laquelle des dizaines de milliers de soldats russes et ukrainiens sont morts pour le contrôle d’une ville qui a été en grande partie rasée, ne laissant guère plus que des ruines fumantes.

En réponse aux féroces attaques russes, l’Ukraine a redéployé ces derniers jours des bataillons d’au moins une brigade du front sud vers Avdiivka – signe que Kiev utilise des ressources qui autrement pourraient être concentrées sur sa contre-offensive visant à chasser les occupants russes.

Les pertes des deux côtés sont déjà élevées.

L’Ukraine affirme que la Russie a perdu une quantité importante de matériel militaire en attaquant Avdiivka. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi au Premier ministre britannique Rishi Sunak que Moscou avait perdu une brigade entière de combattants. Ces affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré jeudi que l’attaque russe contre Avdiivka était un « rappel qui donne à réfléchir » que le président russe Vladimir Poutine veut capturer toute l’Ukraine. Kirby a prévenu que Moscou « pourrait remporter quelques succès tactiques » dans les mois à venir, mais aux dépens de « milliers » de soldats russes.

“Nous disposons d’informations selon lesquelles l’armée russe a effectivement exécuté des soldats qui refusaient d’obéir aux ordres”, a déclaré Kirby.

Avdiivka est une cible depuis que la Russie a commencé à fomenter la guerre en Ukraine en 2014 et a sans doute plus de valeur stratégique que Bakhmut, dont la Russie s’est emparée en mai.

Au cours de la dernière décennie, les forces russes ont tenté à plusieurs reprises d’encercler la ville. La capture d’Avdiivka pourrait ouvrir un tronçon de 30 à 40 milles de la ligne de front et créer une porte d’entrée de Donetsk occupée vers d’autres villes, comme Kostiantynivka au nord, qui sont essentielles à l’objectif de Poutine de conquérir toute la région de Donetsk.

Dans un parallèle frappant entre Avdiivka et la bataille de Bakhmut, Zelensky a décrit lundi la résilience des forces ukrainiennes à Avdiivka comme « la force de toute l’Ukraine ».

Après « Bakhmut tient ! » devenue un cri de ralliement national l’année dernière, Kiev a sacrifié des milliers de soldats dans une vaine tentative de tenir la ville. Le débat fait toujours rage sur la question de savoir si cela en valait le coût.

Le chef de l’administration militaire d’Avdiivka, Vitalii Barabash, a déclaré que les récentes attaques russes ne ressemblaient à rien de ce qu’il avait vu en près d’une décennie de combats, Moscou déployant un grand nombre de personnel et d’équipement.

La dernière route menant à Avdiivka depuis le territoire sous contrôle ukrainien traverse une haute limite forestière avant de bifurquer vers le sud à l’entrée de l’usine géante de coke et de produits chimiques de la ville. Autrefois le cœur économique d’Avdiivka, qui comptait 32 000 habitants avant la guerre, l’usine est aujourd’hui détruite et abandonnée.





Les quelques personnes qui risquent de prendre la route – généralement des bénévoles aidant les quelque 1 600 habitants restants de la ville – doivent conduire vite. La semaine dernière, un drone russe a largué un explosif sur un camion livrant du pain, faisant exploser son toit. Miraculeusement, le conducteur a survécu.

Alors que le personnel de l’administration militaire d’Avdiivka se dirigeait à toute vitesse vers la ville mardi, une intense bataille était en cours. D’épais panaches de fumée noire s’élevaient dans le ciel à un mile au nord-est de la route.

Ces derniers jours, les forces russes ont dépassé Krasnohorivka à six kilomètres au nord d’Avdiivka, en direction de la voie ferrée de la ville. Mardi, Moscou a affirmé avoir capturé le terril de l’usine – un coup tactique porté à l’Ukraine.

Des images russes de la bataille montraient des scènes cauchemardesques de drones larguant des grenades sur les positions ukrainiennes alors que les soldats tentaient désespérément de s’enfuir. Les troupes russes ont ensuite planté un drapeau tricolore russe et un drapeau soviétique au sommet du tas. Un soldat avait griffonné « le terril est à nous » sur le drapeau.

La nouvelle attaque de Moscou contre Avdiivka a commencé le 10 octobre, lorsque la Russie a envoyé trois brigades et jusqu’à 100 unités d’équipement, selon des responsables ukrainiens.

« Il est clair que l’armée russe tente de prendre l’initiative », a déclaré Michael Kofman, chercheur principal au programme Russie et Eurasie du Carnegie Endowment for International Peace.

“La prise d’Avdiivka à elle seule n’améliorera pas significativement leur position”, a déclaré Kofman. « Mais il est peu probable que les forces russes maintiennent leur élan ou réalisent une percée majeure. »

Mardi, l’administration a finalement pu approvisionner la ville pendant une brève accalmie dans les bombardements.

L’approvisionnement en eau de la ville s’est arrêté avant l’invasion russe ; l’électricité a été coupée en avril 2022. Certaines parties de la ville sont un paysage lunaire. Des éclats d’obus tapissent les rues. Certains bâtiments ont des trous béants creusés au milieu. D’autres viennent de s’effondrer.

Mardi, Avdiivka avait l’impression d’être au milieu d’une tempête. L’artillerie sortante tonnait toutes les quelques minutes, tandis que l’Ukraine pilonnait la périphérie nord-est de la ville, tentant de stopper l’avancée russe.

“Aujourd’hui, c’est un peu plus calme”, ​​a déclaré Barabash. « Nous constatons que leurs militaires renforcent leurs positions. Nous pensons qu’il y aura bientôt une troisième vague dans leur offensive.»

Barabash et son équipe étaient dans la ville pour documenter l’impact de sept frappes de missiles survenues pendant la nuit. Tandis qu’il parlait, des explosions retentirent à proximité. “C’est un Zushka”, a-t-il déclaré, faisant référence au canon antiaérien ZU-23. “Il y a peut-être un drone russe Orlan qui vole quelque part, ils essaient de l’abattre”, a-t-il déclaré.

Aux abords d’Avdiivka, une unité de la 59e brigade se trouvait à la même position d’artillerie depuis 12 jours d’affilée, vivant dans une tranchée souterraine humide et envahie de souris.

Le commandant, indicatif d’appel Benjamin, fumait une cigarette lorsque les Russes ont déclenché une pluie d’artillerie sur les positions voisines. Benjamin tressaillit et se baissa pour se mettre à couvert.

“Nous passons la plupart de notre temps à tirer sur les Russes pour les empêcher d’avancer, afin que nos groupes d’assaut puissent avancer et récupérer nos terres”, a déclaré Benjamin. « Il me semble qu’ils voulaient prendre Avdiivka rapidement. Et je pense qu’ils essaient simplement de nous distraire afin que nous déployions plus de troupes ici et que nous n’avancions pas dans différentes parties du front.»

Contrairement à Bakhmut, les soldats ukrainiens ne sont pas impliqués dans des combats urbains à Avdiivka. Les habitants qui restent vivent pour la plupart sous terre et dépendent totalement de l’aide humanitaire. Après une décennie de guerre, la plupart sont habitués à des conditions quasi apocalyptiques.

À un point de distribution local, les travailleurs humanitaires étaient visiblement épuisés. Le site était fermé depuis une semaine en raison des bombardements intenses et de la crainte que la Russie ne cible les files de citoyens cherchant de l’aide.

A quelques pâtés de maisons, Tetiana, 56 ans, la dernière habitante de son immeuble, avait rassemblé du bois de chauffage pour l’hiver qui approche.

Tetiana, une ancienne concierge, ne veut pas imposer de fardeau à ses enfants, qui vivent près de Kiev. Les escaliers et les couloirs menant à son appartement du troisième étage sont remplis de branches d’arbres, de planches de bois et de cartons ; tout ce qu’il faut brûler pour se protéger du froid. “En hiver, tout cela sera vite englouti”, a déclaré Tetiana.

Son studio est devenu son bunker, rempli de conserves et d’eau. « Tout le monde a peur », dit-elle. “Même les fourmis ont peur.”

Le directeur de l’hôpital, Vitalii Sytnyk, 55 ans, et quatre travailleurs médicaux, étaient accroupis dans les couloirs sombres et vides de ce qui était autrefois l’hôpital municipal d’Avdiivka. Les étages supérieurs du bâtiment sont désormais en ruines. Le personnel ne monte désormais là-haut que pour capter suffisamment de signal pour passer de brefs et précieux appels téléphoniques.

Sytnyk vit à plein temps à l’hôpital depuis mars 2022. Il entretient désormais ce qui reste des salles, fumant des cigarettes en pantalons de survêtement et en pantoufles.

Sans électricité, l’hôpital sert de point de stabilisation. Les services d’urgence de la ville ont cessé de fonctionner depuis longtemps. Les blessés sont amenés par des bénévoles, à vélo ou à pied.

Sytnyk, qui a travaillé à l’hôpital pendant 28 ans et dit avoir passé certaines des meilleures années de sa vie à Avdiivka, a constaté à quel point une décennie de combats a changé la ville.

« Finalement, les gens ont commencé à se cacher correctement », a-t-il déclaré. « Mais certains sont devenus légèrement instables mentalement. Quand les bombardements commencent, les gens continuent leur chemin, ils ne s’en soucient plus.»

Pourtant, Sytnyk envisage de rester. “Nos garçons restent, et donc nous restons aussi”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Il y a toujours un désir qu’Avdiivka retienne, même si honnêtement, je ne sais plus ce qu’il en reste.”