La Russie et l’Ukraine échangent des prisonniers de guerre pour la première fois depuis des mois. Les corps des morts sont également échangés

RÉGION DE SOUMY, Ukraine (AP) – L’Ukraine et la Russie a échangé des prisonniers de guerre vendredi, chacun renvoyant 75 prisonniers de guerre lors du premier échange de ce type au cours des trois derniers mois, ont indiqué des responsables. Quelques heures plus tôt et au même endroit, les deux camps ont également rendu les corps de leurs soldats tombés au combat.

Les prisonniers de guerre ukrainiens, dont quatre civils, ont été ramenés à bord de plusieurs bus qui se sont rendus dans la région nord de Soumy. En débarquant, ils ont crié de joie et ont appelé leurs familles pour leur dire qu’ils étaient chez eux. Certains se sont agenouillés et ont embrassé le sol tandis que d’autres se sont enveloppés dans des drapeaux jaune-bleu et se sont serrés les uns dans les autres en fondant en larmes. Beaucoup semblaient émaciés et mal habillés.

L’échange des 150 prisonniers de guerre au total était le quatrième échange cette année et le 52e depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022. Les Émirats arabes unis ont déclaré avoir aidé à négocier ce dernier échange.

Les deux parties se sont mutuellement blâmées pour ce qu’elles considèrent comme un ralentissement des échanges.

L’Ukraine a par le passé exhorté la Russie à échanger « tout contre tous » et rassemblements réclamant la libération des prisonniers de guerre ont lieu chaque semaine dans toute l’Ukraine. Un responsable ukrainien au siège coordonnant les échanges, Vitalii Matviienko, a déclaré que « l’Ukraine est toujours prête ».

Tatiana Moskalkova, la médiatrice russe des droits de l’homme, a déclaré plus tôt cette semaine que Kiev formulait de « nouvelles exigences artificielles », sans donner plus de détails.

Parmi ceux qui ont été rapatriés en Ukraine vendredi se trouvait Roman Onyschuk, un informaticien qui a rejoint les forces ukrainiennes en tant que volontaire au début de l’invasion russe. Il a été capturé en mars 2022 dans la région de Kharkiv.

« Je veux juste entendre la voix de ma femme, la voix de mon fils. J’ai raté ses trois anniversaires », a-t-il déclaré. Au cours des plus de 800 jours qu’il a passés en captivité, il n’a jamais communiqué avec sa famille et il ne sait pas dans quelle ville ils se trouvent actuellement, dit-il.

« C’est un peu écrasant », a ajouté Onyschuk.

Grâce aux échanges, y compris celui de vendredi, l’Ukraine a récupéré un total de 3 210 membres de l’armée et des civils ukrainiens depuis le début de la guerre, selon le quartier général de coordination ukrainien pour le traitement des prisonniers de guerre.

Ni l’Ukraine ni la Russie ne divulguent le nombre total de prisonniers de guerre.

Dmytro Kantypenko a été capturé sur l’île aux Serpents dans la mer Noire dans les premiers jours de la guerre. Il faisait partie des personnes libérées vendredi et a déclaré avoir appelé sa mère pour lui dire qu’il était de retour en Ukraine.

« Je serai bientôt à la maison », dit-il en essuyant ses larmes. Il apprend que sa femme a fui en Lituanie avec leur fils.

Les Russes l’ont réveillé au milieu de la nuit sans aucune explication, a-t-il expliqué, lui laissant un peu de temps pour se changer avant de partir. Kantypenko a déclaré qu’ils avaient été torturés par électrochocs peu avant l’échange, et ses camarades prisonniers de guerre qui se tenaient à ses côtés l’ont confirmé.

Selon les rapports de l’ONU, la majorité des prisonniers de guerre ukrainiens sont soumis à des soins médicaux de routine, à des mauvais traitements graves et systématiques et même à la torture pendant leur détention. Des cas isolés d’abus ont également été signalés à l’encontre de soldats russes, principalement lors de leur capture ou de leur transit vers des sites d’internement.

Au moins un tiers des Ukrainiens rentrés chez eux ont subi « des blessures, des maladies graves et des handicaps », selon le quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre. Parmi les personnes rapatriées vendredi se trouvaient 19 combattants ukrainiens de l’île aux Serpents, 14 personnes capturées à la centrale nucléaire de Tchernobyl et 10 combattants de la ville de Marioupol capturée par la Russie.

Cinq femmes figuraient parmi les Ukrainiens rapatriés, dont Nataliia Manuilova, qui était cuisinière dans le régiment d’Azov et a passé plus de deux ans en captivité. Les Russes l’ont emmenée chez elle à Marioupol, lui ont mis un sac sur la tête et lui ont attaché les mains, a-t-elle raconté.

« Je les déteste. Ils m’ont enlevé deux ans de ma belle vie », a-t-elle déclaré vendredi en serrant son fils dans ses bras. « Je ne peux pas croire qu’il ait grandi comme ça. »

Les prisonniers de guerre ont traversé de petits villages avant d’atteindre Soumy, d’où ils ont été emmenés dans des hôpitaux pour deux semaines de rééducation. Les bus ont traversé des champs verts avec des lignes de défense nouvellement creusées, se préparant aux attaques russes dans la zone à la suite de l’offensive de Moscou dans la région voisine de Kharkiv.

Les Ukrainiens arborant des drapeaux bleus et jaunes sont descendus dans la rue et ont accueilli bruyamment les prisonniers de guerre.

Plus tôt dans la journée et au même endroit, l’Ukraine et la Russie ont également échangé les corps de leurs soldats tombés au combat : l’Ukraine a restitué 212 corps et la Russie 45.

Bohdan Okhrimenko, un autre responsable des bureaux des prisonniers de guerre ukrainiens, a expliqué la forte différence entre les chiffres. « Cette fois, les négociateurs ont convenu de ramener davantage de nos héros », a-t-il déclaré.

Les belligérants ne se rencontrent que lorsqu’ils échangent leurs morts et leurs prisonniers de guerre, ce qui nécessite une préparation et une diplomatie considérables.

Vitalii Matviienko, un autre responsable ukrainien du quartier général des prisonniers de guerre, a déclaré qu’il y avait des jours où les échanges n’avaient pas lieu parce que la partie russe changeait d’avis à la dernière minute.

Depuis le début de la guerre, l’Ukraine a récupéré près de 3 000 corps, pour la plupart des militaires, selon le bureau ukrainien des personnes disparues. Environ 1 300 d’entre eux ont été identifiés.

Il faut parfois des semaines avant que les corps soient identifiés et rendus à leurs familles pour être enterrés.

« Ils ne sont pas rentrés vivants chez eux, mais leur mémoire nous permet de continuer à nous battre », a déclaré Okhrimenko. « Et cela donne à leurs familles la possibilité d’un enterrement digne de ce nom ».

La journaliste d’Associated Press Vasilisa Stepanenko de la région de Soumy, en Ukraine, a contribué à ce rapport.

