La Russie et l’Ukraine échangent des attaques de drones alors que Kiev affirme avoir retiré un système clé de défense antimissile S-400

KIEV, Ukraine (AP) — La Russie et l’Ukraine ont échangé des attaques de drones tôt mercredi, ont déclaré des responsables, Kiev ciblant apparemment Moscou à nouveau et les forces du Kremlin lançant un autre bombardement des dépôts de stockage de céréales ukrainiens dans ce qui est récemment devenu une tactique phare en près de 18 mois. guerre.

Plus tard mercredi, les services de renseignement ukrainiens ont affirmé avoir détruit un système clé de défense antimissile sol-air russe S-400 en Crimée occupée. Si cela se confirmait, ce serait un nouveau coup embarrassant pour Moscou, alors que l’Ukraine cible de plus en plus les actifs russes loin derrière la ligne de front, dans le sud et l’est de l’Ukraine.

L’agence, connue sous son acronyme GUR, a affirmé sur sa chaîne officielle Telegram que la Russie dispose d’un « nombre limité » de systèmes sophistiqués et que la perte « est un coup douloureux ». Les responsables de Moscou n’ont fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Les missiles à longue portée S-400 sont capables de frapper des avions ennemis et sont considérés comme l’un des meilleurs systèmes de ce type disponibles. Ils ont une portée de 400 kilomètres (250 miles) et peuvent engager simultanément plusieurs cibles.

Plus tôt, une attaque nocturne de drones russes de trois heures dans la région d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, dans la nuit de mardi, a provoqué un incendie dans des installations céréalières, a déclaré le chef de l’administration militaire régionale d’Odessa, Oleh Kiper.

L’attaque a détruit 13 000 tonnes (14 300 tonnes américaines) de céréales, portant les pertes totales de céréales du mois à environ 270 000 tonnes (300 000 tonnes américaines), a déclaré le ministre ukrainien de l’Infrastructure, Oleksandr Kubrakov, dans un message sur Facebook.

La Russie s’est concentrée sur Odessa le mois dernier, paralysant des parties importantes des installations céréalières de la ville portuaire, quelques jours après que le président Vladimir Poutine a interrompu la participation de la Russie à l’Initiative céréalière de la mer Noire. Cet accord de guerre a permis aux exportations ukrainiennes d’atteindre de nombreux pays menacés par la faim.

En un an après cet accord, l’Ukraine a expédié 32,9 millions de tonnes (36,2 millions de tonnes américaines) de céréales, la plupart depuis la région d’Odessa.

Entre-temps, des responsables russes ont affirmé avoir abattu des drones ukrainiens à Moscou et dans la région environnante tôt mercredi, ont déclaré le ministère de la Défense et le maire. Aucune victime n’a été signalée dans l’attaque de drone, qui est devenue presque quotidienne dans la capitale russe.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré qu’un drone s’était écrasé dans un immeuble en construction dans la ville de Moscou, un complexe commercial prestigieux touché par des drones à deux reprises auparavant. Plusieurs vitres ont été brisées dans deux immeubles voisins et les secours sont intervenus sur les lieux.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que le drone avait été brouillé électroniquement.

Il a imputé l’attaque à l’Ukraine et a déclaré que deux autres drones avaient été abattus par des systèmes de défense aérienne dans les régions de Mozhaisk et Khimki de la région de Moscou. Les responsables de Kiev, comme d’habitude, n’ont ni confirmé ni nié que l’Ukraine était derrière les attaques de drones.

Les aéroports de Moscou ont brièvement fermé mais ont maintenant rouvert, selon les médias d’État russes.

Les affirmations d’aucune des deux parties n’ont pu être vérifiées de manière indépendante.

Depuis le début de cette année, l’Ukraine a cherché à amener la guerre au cœur de la Russie. Il a de plus en plus ciblé les ressources militaires de Moscou derrière les lignes de front dans l’est et le sud de l’Ukraine et a simultanément lancé des drones contre Moscou.

Pendant ce temps, une attaque de drone russe contre la ville de Romny, dans le nord-est de l’Ukraine, a frappé une école locale, tuant le directeur, son adjoint, une secrétaire et le bibliothécaire de l’école, selon le ministère ukrainien de l’Intérieur.

En outre, trois personnes ont été tuées dans la région russe de Belgorod, à la frontière ukrainienne, après des bombardements répétés contre un sanatorium, selon le gouverneur Viatcheslav Gladkov.

Gladkov a déclaré que le sanatorium du village de Lavy, à environ 40 km de la frontière, a été bombardé, tuant deux réfugiés et un membre du personnel.

La région de Belgorod a été le théâtre de combats et de bombardements sporadiques pendant la guerre, notamment une incursion frontalière en mai dernier qui a incité le Kremlin à renforcer la sécurité.

Une poignée de dignitaires étrangers, dont les présidents du Portugal, de la Finlande et de la Lituanie, se sont rendus en Ukraine mercredi.

Leur présence a coïncidé avec la Journée du drapeau national de l’Ukraine, qui précède jeudi le Jour de l’indépendance de l’Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes Valerii Zaluzhnyi et d’autres hauts responsables ont assisté au déploiement à Kiev d’un drapeau ukrainien géant portant de nombreuses signatures de soldats, de volontaires, de médecins et de sauveteurs.

___

Suivez la couverture par AP de la guerre en Ukraine sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Susie Blann, Associated Press