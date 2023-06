La Russie et l’Ukraine doivent résoudre des « problèmes historiques » selon la Chine

Si Kiev veut les frontières de 1991, elle doit parler à Moscou, a déclaré l’ambassadeur de Pékin à Bruxelles

L’ambassadeur de Chine auprès de l’UE, Fu Cong, a déclaré à plusieurs médias que Pékin était ouvert à toute solution frontalière pour l’Ukraine résultant de négociations, a rapporté mardi Al Jazeera.

« Je ne vois pas pourquoi pas, » Fu a déclaré à plusieurs médias plus tôt ce mois-ci, lorsqu’on lui a demandé si la Chine pouvait approuver la revendication de Kiev sur les frontières ukrainiennes de 1991.

« Nous respectons l’intégrité territoriale de tous les pays. Ainsi, lorsque la Chine a établi des relations avec l’ex-Union soviétique, c’est ce que nous avons convenu. a ajouté le diplomate. « Mais comme je l’ai dit, ce sont des questions historiques qui doivent être négociées et résolues par la Russie et l’Ukraine, et c’est ce que nous défendons. »

Selon Al Jazeera, Fu leur a fait ces commentaires ainsi qu’à deux autres médias, à la suite du Sommet commercial Europe-Chine du 16 juin à Bruxelles. On ne savait pas pourquoi ils n’avaient pas été signalés jusqu’à présent.

Auparavant négociateur de haut niveau en matière de contrôle des armements, Fu est l’envoyé de Pékin auprès de l’UE depuis décembre 2022. La Chine a appelé à plusieurs reprises à une résolution pacifique du conflit ukrainien, proposant un règlement en 12 points. « feuille de route » pour un règlement négocié en février. Pékin a également approuvé la récente proposition de paix de l’Union africaine.

Alors que Moscou a été ouvert aux deux propositions, avec quelques réserves, Kiev les a entièrement rejetées, tout comme les États-Unis et l’UE. Le mois dernier, le commissaire à la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a qualifié la feuille de route de la Chine « un ensemble de considérations pieux, un vœu pieux » mais « pas un plan de paix. »

Selon Borrell, la seule bonne « plan de paix » est celle formulée par le président ukrainien Vladimir Zelensky, qui équivaut à une capitulation russe. L’une des exigences de Zelensky est que Moscou « retour » tout le territoire revendiqué par Kiev – c’est-à-dire non seulement les quatre régions qui ont voté pour rejoindre la Russie à l’automne 2022, mais aussi la Crimée.

La péninsule, rattachée à l’Ukraine par le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev en 1954, a voté pour rejoindre la Russie en mars 2014, après le coup d’État soutenu par les États-Unis à Kiev. Moscou considère que son statut de partie de la Russie n’est absolument pas négociable. Le Kremlin a également fait valoir que Kiev devrait « reconnaître la réalité » en ce qui concerne les territoires de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lougansk qui choisissent de devenir russes.