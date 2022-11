La Russie et l’Ukraine comptent chacune plus de 100 000 victimes, selon un haut responsable américain

WASHINGTON – La guerre de la Russie en Ukraine a fait plus de 100 000 morts ou blessés parmi les soldats de Moscou, et l’Ukraine a probablement subi un nombre similaire de victimes, le général le plus haut gradé des États-Unis a déclaré cette semaine, alors qu’il évoquait la possibilité de pourparlers de paix pour mettre fin à “beaucoup de souffrances humaines”.

“Vous voyez bien plus de 100 000 soldats russes tués et blessés”, a déclaré mercredi le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, lors d’une allocution devant l’Economic Club de New York. “Même chose probablement du côté ukrainien.”

Le général Milley a déclaré que l’invasion russe avait également tué environ 40 000 civils ukrainiens et déplacé 15 à 30 millions de personnes. Il a décrit les mois froids à venir, lorsque de nombreux experts militaires s’attendent à une accalmie dans les combats, comme une opportunité pour les deux parties d’envisager des pourparlers de paix.

Il a fait référence à une leçon historique favorite qui, selon lui, aurait dû être tirée de la Première Guerre mondiale, lorsque le refus des puissances européennes de négocier a aggravé la souffrance humaine et fait des millions de morts supplémentaires.