La Russie et l’Ukraine abordent l’impasse des exportations de céréales lors des premiers pourparlers depuis mars

La Russie et l’Ukraine ont tenu leurs premières discussions depuis des mois.

Ils ont discuté de l’impasse sur les exportations de céréales, qui a contribué à la faim dans le monde.

La Russie a envahi l’Ukraine en février.

La Russie et l’Ukraine ont tenu mercredi leurs premières négociations directes depuis mars dans le but de sortir d’une impasse sur les exportations de céréales qui a vu les prix des denrées alimentaires monter en flèche et des millions de personnes confrontées à la faim.

La réunion à fort enjeu impliquant des responsables onusiens et turcs à Istanbul s’est interrompue après un peu plus de trois heures sans que les participants ne parlent à la presse.

Mais un porte-parole de l’ONU a déclaré que le secrétaire général de l’organisation mondiale, Antonio Guterres, informerait bientôt les journalistes de l’évolution “positive” des pourparlers.

“Nous pensons que c’est quelque chose de positif et (Guterres) vous expliquera longuement pourquoi”, a déclaré le porte-parole de l’ONU Farhan Haq aux journalistes à New York.

Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés pour des dizaines de millions de personnes menacées de famine en Afrique et dans d’autres pays pauvres en raison des batailles qui engloutissent l’une des principales régions productrices de céréales du monde.

L’Ukraine est un exportateur vital de blé et de céréales telles que l’orge et le maïs. Elle a également fourni près de la moitié de toute l’huile de tournesol commercialisée sur les marchés mondiaux.

Mais les expéditions à travers la mer Noire ont été bloquées par des navires de guerre russes et des mines que Kyiv a posées pour éviter un assaut amphibie redouté.

Propositions russes

Les négociations d’Istanbul sont compliquées par des soupçons croissants selon lesquels la Russie essaie d’exporter des céréales qu’elle a volées aux agriculteurs ukrainiens dans les régions sous son contrôle.

Les autorités russes de la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, ont répliqué mercredi en accusant les forces de Kyiv de brûler délibérément des récoltes et des champs miniers.

Les données de l’agence spatiale américaine publiées la semaine dernière ont montré que 22% des terres agricoles ukrainiennes étaient sous contrôle russe depuis l’invasion du 24 février.

Les deux parties ont entamé les pourparlers en disant qu’un accord était proche mais que certaines questions litigieuses subsistaient.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que Kyiv était “à deux pas d’un accord avec la Russie”.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré que Moscou avait “soumis un ensemble de propositions pour la solution pratique la plus rapide” à la crise.

La Russie a déclaré mardi que ses exigences incluaient le droit de “fouiller les navires pour éviter la contrebande d’armes” – une demande rejetée par Kyiv.

Couloirs céréaliers

La Turquie, membre de l’OTAN, a utilisé ses bonnes relations avec le Kremlin et Kyiv pour tenter de négocier un accord sur un moyen sûr de livrer le grain.

La Turquie affirme avoir 20 navires marchands en attente dans la région qui pourraient être rapidement chargés et envoyés sur les marchés mondiaux.

Un plan de l’ONU propose que les navires suivent des “couloirs” sûrs qui relient l’emplacement connu des mines.

Kyiv a également demandé que ses navires soient accompagnés de navires de guerre d’un pays ami comme la Turquie.

Les experts disent que le déminage de la mer Noire est une opération complexe qui pourrait prendre des mois – trop longtemps pour faire face à la crise alimentaire mondiale croissante.

Kuleba a déclaré qu’il ne pensait pas que Moscou souhaitait réellement parvenir à un accord, car le produit des ventes de céréales aiderait à soutenir un gouvernement soutenu par l’Occident à Kyiv que le Kremlin qualifie de “nazis”.

“Ils savent que si nous commençons à exporter, nous obtiendrons des revenus des marchés mondiaux, et cela nous rendra plus forts”, a déclaré Kuleba.

“Pause opérationnelle”

Les pourparlers d’Istanbul précèdent une rencontre à Téhéran mardi prochain entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine.

Le but ultime d’Erdogan est d’amener Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Istanbul pour des pourparlers visant à suspendre les combats et à lancer des pourparlers de paix officiels.

Mais l’armée ukrainienne a averti cette semaine que la Russie se préparait à lancer sa plus lourde attaque à ce jour contre la région de Donetsk, la plus grande des deux zones comprenant la zone de guerre du Donbass.

Des responsables ukrainiens ont déclaré qu’au moins cinq personnes étaient mortes dans des bombardements russes sur la région entourant la ville portuaire de Mykolaïv sur la mer Noire.

Les services d’urgence récupérant les corps d’un immeuble résidentiel détruit dans la ville de Chasiv Yar à Donetsk ont ​​déclaré que le nombre de morts suite à une frappe de missile dimanche est passé à 48, ce qui en fait l’un des incidents les plus meurtriers de la guerre.

“On ne s’habitue jamais à la guerre. C’est épouvantable et effrayant”, a déclaré Lyubov Mozhayeva, 60 ans, dans la ville de front partiellement détruite de Bakhmut.

L’armée russe n’a mené aucune offensive terrestre majeure depuis qu’elle a pris les derniers points de la résistance ukrainienne dans la petite région de Lougansk de la zone de guerre au début du mois.

Les analystes pensent que les Russes prennent une “pause opérationnelle” au cours de laquelle ils se réarment et regroupent leurs forces avant de lancer un assaut sur Sloviansk et Kramatorsk – le centre administratif de l’Ukraine pour l’est.

L’Ukraine tente de contrer les Russes en organisant des attaques de plus en plus puissantes avec de nouveaux systèmes de roquettes américains et européens ciblant les dépôts d’armes.

Les responsables américains pensent que les Russes tentent de récupérer leurs pertes en négociant pour acquérir des centaines de drones de combat à l’Iran.