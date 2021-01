La Russie et l’Occident s’affrontent sur les sanctions contre les armes chimiques en Syrie

NATIONS UNIES (AP) – La Syrie et son proche allié de la Russie se sont affrontés mardi avec les États-Unis et d’autres nations au sujet d’une initiative occidentale visant à suspendre les droits de vote de la Syrie au sein de la surveillance mondiale des armes chimiques pour ne pas avoir fourni les détails de trois attaques chimiques en 2017 que les enquêteurs ont imputées au président Gouvernement de Bashar Assad.

L’affrontement au Conseil de sécurité de l’ONU a annoncé une épreuve de force lorsque les 193 États membres de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques se sont réunis à La Haye, aux Pays-Bas, en avril pour examiner une mesure rédigée par la France, au nom de 46 pays, pour suspendre la Syrie. «Droits et privilèges» dans le corps.

La proposition française était une réponse au non-respect par la Syrie d’un délai de 90 jours fixé en juillet par le conseil exécutif de l’OIAC à Damas pour déclarer l’agent neurotoxique sarin et chlore, que les enquêteurs de l’OIAC ont déclaré en avril dernier avaient été abandonnés par l’armée de l’air syrienne le ville centrale de Latamneh fin mars 2017.

L’effort occidental reflète un effort beaucoup plus large pour obtenir la responsabilité des attaques chimiques syriennes et souligne les allégations selon lesquelles le gouvernement d’Assad poursuit secrètement son programme d’armes chimiques.

La Syrie a rejoint la Convention sur les armes chimiques en septembre 2013, pressée par la Russie après une attaque meurtrière aux armes chimiques que l’Occident a imputée à Damas.

En août 2014, le gouvernement Assad a déclaré que la destruction de ses armes chimiques était terminée. Mais la déclaration initiale de la Syrie concernant ses stocks de produits chimiques et ses sites de production d’armes chimiques est restée contestée.

L’ambassadrice irlandaise à l’ONU, Geraldine Byrne Nason, un nouveau membre du conseil, a déclaré qu’il était «profondément troublant» que l’OIAC ne puisse toujours pas déterminer si la déclaration initiale était exacte ou complète en raison de lacunes et d’incohérences. Elle a dit que les problèmes ne sont pas «mineurs» comme certains pourraient le décrire, faisant allusion à la Russie.

«Au cours de ces sept années, le nombre de problèmes à résoudre est passé de cinq à 19», a déclaré Byrne Nason. «Il y a eu 17 amendements à la déclaration de la Syrie, y compris l’ajout d’une installation de production, quatre centres de recherche et développement et le doublement de la quantité d’agents et de produits chimiques déclarés.

En outre, a-t-elle déclaré, il y a des problèmes liés aux «centaines de tonnes d’agents manquants et de munitions déclarées détruites» avant que la Syrie n’adhère à la convention sur les produits chimiques, ainsi que des rapports récents faisant état d’une installation de production que Damas a déclaré n’avoir jamais été utilisée, «où il est une preuve claire du contraire.

L’ambassadrice norvégienne Mona Juul, un autre nouveau membre du conseil, s’est également déclarée préoccupée par l’incapacité de la Syrie à expliquer un produit chimique sans nom qui peut être utilisé dans des armes chimiques mais qui a également des utilisations non liées aux armes. Il a été détecté dans les installations de Barzah du Centre syrien d’études et de recherche scientifiques.

L’ambassadeur adjoint de Russie à l’ONU, Dmitri Polyansky, a de nouveau accusé les enquêteurs de l’OIAC d’être «sans scrupules» et a affirmé avoir utilisé des «faux» et des «manipulations» pour blâmer la Syrie.

Il a qualifié le chien de garde chimique de «gravement malade de la politisation». Et il a accusé un certain nombre de pays anonymes de «jouer cette » carte chimique « pour intensifier la pression sur le gouvernement syrien qu’ils n’ont pas réussi à renverser à la suite du soi-disant printemps arabe. »

En ce qui concerne la déclaration syrienne initiale, Polyansky a déclaré que Damas n’était pas «un cas extraordinaire», soulignant les déclarations modifiées de pays occidentaux, dont la France et l’Allemagne ainsi que la Libye. Il a accusé les délégations occidentales d’essayer de «gonfler l’agitation» autour de la Syrie.

L’ambassadeur de France Nicolas De Rivière a regretté «les fausses accusations de ceux qui cherchent à discréditer l’OIAC» et ses conclusions sur les attaques de la Syrie.

«Il y a simplement la réalité des faits», a-t-il dit. «Nous les connaissons tous: le régime a utilisé des armes de guerre interdites par le droit international contre sa propre population, et depuis lors, nous semblons que les armes chimiques réapparaissent et deviennent monnaie courante en Syrie et ailleurs.»

L’ambassadrice britannique Barbara Woodward a déclaré que les enquêteurs de l’OIAC, seuls et initialement avec une équipe de l’ONU, avaient déterminé que la Syrie avait utilisé des armes chimiques à au moins six reprises.

«Ce ne sont pas des problèmes hypothétiques pour les milliers de civils syriens qui ont subi les effets horribles sur le corps des agents neurotoxiques et du chlore», a-t-elle déclaré.

Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Syrie et ancien ambassadeur de l’ONU, Bashar Ja’afari, a accusé certains pays occidentaux anonymes d’utiliser l’OIAC «comme plate-forme pour fabriquer des allégations et ensuite justifier une agression et une agression contre la Syrie».

L’objectif, a-t-il déclaré, est «d’encadrer le gouvernement syrien pour l’utilisation d’armes chimiques et d’exonérer les terroristes et les sponsors … et de leur donner les moyens nécessaires pour s’échapper à travers la zone occupée du Golan via Israël vers les capitales des États occidentaux. où ils peuvent vivre. »

Le Russe Polyansky a déclaré que la Syrie ne pouvait pas répondre aux exigences anti-syriennes de l’OIAC envers Latamneh parce qu’elle «n’a tout simplement pas» les armes chimiques et les installations recherchées par l’organisation.

« Espérons que la majorité des délégations à la conférence des Etats membres en avril rejettera cette provocation, et la décision initiée par l’Occident, qui est par nature » punitive « , ne passera pas », a-t-il dit.

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Richard Mills, a déclaré que ni le Conseil de sécurité ni le monde ne «sont dupes» de la campagne accélérée de la Russie pour discréditer l’OIAC.

Il a exhorté les membres du conseil à appeler tous les pays à soutenir le projet de loi français contre la Syrie en avril «visant à promouvoir la responsabilité des actions du régime d’Assad».

«Il est temps que le peuple syrien, et en fait toute la population du globe, soit autorisé à vivre dans un monde exempt de la menace des armes chimiques», a-t-il déclaré.