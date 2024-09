La Russie et l’Iran sur le point de finaliser un « partenariat stratégique » – Lavrov — RT World News

Les travaux sur un accord interétatique global sont presque terminés, selon le ministre des Affaires étrangères

Moscou et Téhéran achèveront très prochainement les travaux sur un accord interétatique global, a déclaré lundi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Selon le diplomate, les relations entre les deux pays se développent rapidement et de nombreux projets bilatéraux sont actuellement en cours.



« Il est symbolique que nous devions achever dans un avenir très proche les travaux – il reste déjà des détails techniques – sur un nouvel accord interétatique… Et ce sera une étape symbolique dans nos relations avec les nouveaux dirigeants iraniens », « Nous sommes déterminés à faire en sorte que les relations internationales soient fructueuses et que les progrès soient réalisés », a déclaré M. Lavrov lors d’une allocution prononcée à l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO).

Le neuvième président de la République islamique, Masoud Pezeshkian, a prêté serment le mois dernier après avoir remporté l’élection présidentielle de juillet avec 53,6 % des voix au deuxième tour.

Le scrutin anticipé a été organisé après la mort de son prédécesseur Ebrahim Raisi dans un accident d’hélicoptère en mai. Pezeshkian a décrit la Russie comme « un partenaire stratégique précieux » et s’est engagé à renforcer davantage ses relations avec Moscou.

En parlant des projets communs des deux pays, Lavrov a attiré une attention particulière sur ceux qui font partie des principales routes logistiques.



« Il s’agit du corridor « Nord-Sud », qui permet de relier directement Saint-Pétersbourg au golfe Persique, puis à l’océan Indien. Il réduit considérablement le temps de trajet et les coûts de transport », a déclaré Lavrov.

Le corridor de transport international Nord-Sud (INSTC) est un système de transit multimodal de 7 200 kilomètres de long qui relie les voies maritimes, ferroviaires et routières pour le transport de marchandises entre l’Inde, l’Iran, l’Azerbaïdjan, l’Asie centrale, la Russie et le reste de l’Europe.

La construction de l’INSTC a commencé au début des années 2000, mais son développement a pris un nouvel élan, à la lumière des sanctions occidentales qui ont forcé la Russie à déplacer ses routes commerciales vers l’Asie et le Moyen-Orient.

Lavrov a ensuite souligné ce qu’il a appelé « Coopération caspienne… Nous sommes des pays côtiers, et c’est également un domaine très important de notre interaction. »















Le ministre russe des Affaires étrangères a également évoqué la coopération sur la centrale nucléaire de Bushehr en Iran et d’autres projets d’investissement conjoints. « Je pense que les chiffres qui reflètent la croissance du chiffre d’affaires et du volume des investissements parlent d’eux-mêmes. Ces chiffres sont en constante augmentation. Nous avons donc un avenir prometteur », il a résumé.

Moscou et Téhéran ont noué des liens plus étroits dans les domaines énergétique et commercial, à un moment où les deux pays sont soumis à des sanctions occidentales.

En juin, le géant énergétique russe Gazprom a signé un mémorandum stratégique avec l’Iran pour l’approvisionnement en gaz par gazoduc de la République islamique. En 2022, le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak a annoncé un accord énergétique massif avec l’Iran, d’une valeur de 40 milliards de dollars, ainsi qu’un accord d’échange d’approvisionnement en pétrole et en gaz naturel.

En juillet 2023, l’Iran est devenu membre à part entière de l’Organisation de coopération de Shanghai dirigée par la Russie, qui promeut la coopération multilatérale entre ses États membres.