Moscou voudrait que Donald Trump soit le prochain président, tandis que Téhéran cherche à l’empêcher, ont affirmé des responsables du renseignement.

Les adversaires américains travaillent à contre-courant en essayant d’influencer les élections dans le pays, la Russie et l’Iran espérant des résultats différents dans la course à la présidentielle, a affirmé lundi un responsable anonyme du Bureau du directeur du renseignement national (ODNI).

La source a désigné la Chine, la Russie, Cuba et l’Iran comme parties prenantes. « cibler les courses à la Chambre et au Sénat à travers le pays » ainsi que l’élection présidentielle de novembre. Nations plus petites « ils tentent peut-être leurs propres opérations d’influence », » a allégué l’ODNI, comme le rapporte l’Associated Press.

La Chine « opérations d’influence » cibleraient les candidats des deux principaux partis, tandis que Pékin reste neutre sur la course entre la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump. La Russie soutient Trump en raison de sa position soi-disant favorable au conflit ukrainien et de ses éloges à l’égard du président Vladimir Poutine, estiment les services de renseignement américains. L’Iran s’opposerait apparemment au candidat républicain par crainte qu’une escalade ne s’ensuive avec le retour de Trump au pouvoir.

De hauts responsables russes ont déclaré qu’il était insensé que leur pays s’immisce dans l’élection présidentielle américaine, même s’il le voulait, puisque les élites américaines sont vouées à l’antagonisme et ne laisseront aucun dirigeant s’écarter de cette voie.















La politique américaine durant la présidence Trump de 2017 à 2021 était conforme à cette hypothèse. Il a commencé à livrer des armes américaines à l’Ukraine et a contribué d’une autre manière aux événements menant à des hostilités ouvertes, qui ont débuté en février 2022 sous la direction de son successeur, Joe Biden. Au cours de sa campagne électorale, l’ancien président a affirmé sans preuve que la Russie aurait eu trop peur pour utiliser son armée contre Kiev s’il avait été au pouvoir.

L’ODNI avait précédemment affirmé que des pays étrangers utilisaient du contenu généré par l’IA dans leurs prétendues tentatives d’ingérence dans les processus électoraux américains, mais n’avait fourni aucun exemple ni explication sur la manière dont son attribution à des acteurs étrangers avait été effectuée.

Les tactiques que les responsables américains attribuent à leurs adversaires ressemblent à celles qu’Israël, un allié clé des États-Unis, aurait fait au cours de ce cycle électoral. Selon un article du New York Times, Jérusalem-Ouest a déployé de faux comptes sur les réseaux sociaux et de faux sites d’information pour bombarder le public américain et les élus de discours favorables à Israël.

