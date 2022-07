La Russie et l’Iran conviennent d’un nouvel accord de fourniture d’avions et prévoient d’augmenter les vols entre les pays: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Iran commencera à fournir des pièces et des équipements d’avions à la Russie et à entretenir les avions russes dans un nouvel accord signé entre les deux pays.

Les nations occidentales et leurs alliés se sont déplacés pour isoler Moscou après que le président russe Vladimir Poutine a ordonné l’invasion de l’Ukraine. La Russie s’est tournée vers d’autres pays voyous, dont l’Iran, pour aider à contourner les sanctions et à en atténuer l’impact économique immédiat.

La Chine et l’Inde ont acheté de l’énergie russe à la veille de l’invasion, et La Chine a conclu des accords commerciaux clés avec son voisin du nord. L’Iran est intervenu pour signer un accord qui offrira à la Russie plus d’options de vol et d’assistance aérienne à court terme, selon le Moscow Times, citant l’agence Mehr.

L’accord comprend un engagement à augmenter les vols entre les deux nations jusqu’à 35 par semaine – une augmentation significative alors que seuls 19 pays ou États environ offrent un accès aérien direct à la Russie.

Même ces pays ont indiqué que les passagers risquaient des poursuites judiciaires dans des pays considérés comme “amicaux” avec la Russie. Les nations occidentales ont ordonné la résiliation des contrats des transporteurs russes au cours de la première phase des sanctions.

L’accord fait suite à un accord entre Téhéran et Moscou pour fournir des drones aux forces russes afin que le Kremlin puisse poursuivre son offensive de guerre, qui est passée d’une attaque large et d’une tentative de conquérir l’ensemble de l’Ukraine à se concentrer uniquement sur la région orientale du Donbass.

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a révélé que les agences de renseignement avaient obtenu des informations indiquant que Téhéran fournirait à Moscou des drones, ainsi que la formation des troupes à leur utilisation.

“Nos informations indiquent que le gouvernement iranien se prépare à fournir à la Russie jusqu’à plusieurs centaines de drones, y compris des drones capables d’armes dans un délai accéléré”, a déclaré Sullivan aux journalistes dans la salle de briefing de la Maison Blanche.

“On ne sait pas si l’Iran a déjà livré l’un de ces drones à la Russie”, a déclaré Sullivan, “mais ce n’est qu’un exemple de la façon dont la Russie se tourne vers des pays comme l’Iran pour des capacités”.