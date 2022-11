La Russie et l’Iran concluent un accord pour fabriquer des drones sur le sol russe pour la guerre en Ukraine (rapport)

Moscou et Téhéran ont conclu un accord pour fabriquer des drones sur le sol russe afin de renforcer son effort de guerre en Ukraine après des mois de bombardements incessants sur des sites civils, a rapporté samedi le Washington Post.

Fox News n’a pas pu joindre immédiatement le Pentagone pour un commentaire, mais selon le rapport, les responsables du renseignement américain ont récemment appris l’accord conclu par les deux nations début novembre.

Les États-Unis ont d’abord révélé les plans iraniens de “offrir” à la Russie des centaines de drones Shahed-136 plus tôt cette année et en août, 1 000 drones fournis par l’Iran ont été expédiés en Russie avant d’être largués sur des cibles civiles en Ukraine.

LA RUSSIE TIRE 18 MISSILES DE CROISIÈRE, 5 DRONES SUR L’UKRAINE UN JOUR APRÈS NOUS, LES ALLIÉS S’ENGAGENT À RENFORCER LA DÉFENSE AÉRIENNE DE KYIV

L’accord a apparemment coïncidé avec la défaite de la Russie à Kherson au début du mois, lorsqu’elle a retiré ses forces de la capitale lors de sa plus grande perte militaire depuis son retrait de Kharkiv en septembre.

On ne sait pas quelle conception de drone serait utilisée pour la production en Russie, mais selon le rapport, les responsables des deux pays travaillent sur le transfert des composants clés et prévoient de mettre la fabrication en marche dans les trois mois.

Quelque 400 drones auraient été largués sur diverses cibles en Ukraine, frappant des quartiers civils, des villages, des villes et l’infrastructure énergétique du pays.

La Russie a intensifié ses attaques aériennes ces derniers mois tandis que ses forces terrestres continuent de subir des revers alors que les forces ukrainiennes poussent les lignes de front plus à l’est.

L’OTAN DIT QUE LA RUSSIE EST “ULTIMEMENT RESPONSABLE” DES MORTS EN POLOGNE QUI PEUVENT AVOIR ÉTÉ DU MISSILE DE DÉFENSE AÉRIENNE

Depuis le 11 novembre, la Russie a lancé environ 150 missiles et plus de 25 drones kamikazes contre l’Ukraine, selon le chef adjoint de l’état-major ukrainien Oleksii Hromov jeudi.

Plus de 100 des frappes aériennes menées au cours de la période de six jours ont été bloquées par les défenses aériennes ukrainiennes.

Mais le dernier accord de la Russie avec Téhéran pourrait non seulement augmenter sa capacité à produire plus de drones, mais aussi augmenter rapidement le temps qu’il faudrait pour remettre en état ses troupes à la fois en Ukraine et dans les régions frontalières de Russie et de Biélorussie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Ukraine a supplié ses alliés occidentaux depuis le début de la guerre de l’aider à améliorer ses défenses aériennes – une demande qui est devenue de plus en plus urgente compte tenu de la forte dépendance de la Russie aux attaques aériennes.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré cette semaine que lui et les quelque 50 autres nations alliées qui composent le Groupe de contact avec l’Ukraine cherchaient à envoyer à l’Ukraine le “bon mélange” de défenses aériennes et d’armements pour empêcher la Russie d’acquérir la supériorité aérienne.

La nouvelle selon laquelle Moscou augmentera sa production de drones survient également trois jours seulement après qu’un système ukrainien de défense aérienne s’est écrasé à travers les frontières de l’OTAN et en a tué deux en Pologne après que la Russie a prélevé des missiles sur l’ouest de l’Ukraine.