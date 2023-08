La Russie et l’Inde tentent d’atterrir sur la lune alors qu’elles rejoignent une nouvelle course à l’espace

Commentez cette histoire Commentaire

La lune est peut-être morte et désolée, mais c’est maintenant l’immobilier le plus chaud du système solaire, suscitant l’intérêt de pays du monde entier désireux de démontrer leurs prouesses technologiques et d’aider l’humanité à comprendre son voisin céleste le plus proche. La semaine prochaine, des engins spatiaux russes et indiens devraient atterrir sur la surface lunaire, le dernier d’une caravane internationale d’engins spatiaux robotiques qui se sont dirigés vers la lune ces dernières années. Ils seraient suivis du lancement d’un petit atterrisseur sur la Lune par l’agence spatiale japonaise dans le but de tester des techniques d’atterrissage précises qui pourraient être utilisées dans de futures missions.

Des entreprises privées d’Israël et du Japon ont essayé et échoué à faire atterrir des engins spatiaux ces dernières années. La Chine, quant à elle, a atterri en 2019 et à nouveau en 2020 et cherche à y envoyer des astronautes d’ici 2030. La NASA travaille sur sa propre campagne lunaire via son programme Artemis, qui vise à construire des infrastructures sur et autour de la lune à long terme. Tout cela a déclenché une sorte de course lunaire, rappelant la rivalité de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique, bien que très différente dans sa portée et son objectif et avec beaucoup plus de concurrents.

Aujourd’hui, l’objectif n’est pas tant prouvant la supériorité d’un système politique sur un autre, mais une course vers un emplacement physique, le pôle sud de la lune, où l’eau sous forme de glace se trouve dans des cratères ombragés en permanence. Pouvoir accéder à cette glace est vital pour tout établissement humain, non seulement parce que l’eau est essentielle au maintien de la vie, mais parce que ses composants, l’hydrogène et l’oxygène, peuvent être utilisés comme carburant de fusée, faisant potentiellement de la lune une station-service dans l’espace et un tremplin vers d’autres parties du système solaire.

Avec les États-Unis « définissant la stratégie Artemis, nous avons vraiment fait de la lune un élément essentiel de la stratégie, et donc en faisant cela, je pense que le monde entier a écouté », a déclaré Thomas Zurbuchen, ancien chef de la direction des missions scientifiques de la NASA. « Ce que vous voyez, c’est vraiment que l’environnement lunaire devient une destination et un impératif national pour de nombreux pays. Je ne suis pas surpris qu’il y ait eu un tel intérêt.

Au cours de la prochaine décennie, la NASA a estimé que l’activité humaine sur et près de la lune « sera égale ou supérieure à tout ce qui s’est produit dans cette région depuis le début de l’ère spatiale en 1957 », selon un communiqué de la Maison Blanche à la fin de l’année dernière, qui a présenté un plan pour coordonner les efforts scientifiques autour de la lune.

Matthew Daniels, directeur adjoint du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, a déclaré lors d’une présentation en juin que ce niveau d’activité pourrait atteindre jusqu’à 150 missions au cours de la prochaine décennie. Et cela, a-t-il dit, « est une situation nouvelle pour nous. C’est une grande partie du monde qui exprime son intérêt à aller sur la lune. Il a ajouté: « Un sous-ensemble de ces pays exprime une intention crédible de rester ou de créer le début d’une présence durable sur la lune. »

Pour la Russie, son atterrissage, connu sous le nom de Luna-25, marquerait sa première tentative d’alunissage en 47 ans. C’est une façon pour le pays de s’affirmer dans une course spatiale mondiale et de démontrer qu’il est toujours un acteur malgré un flétrissement de son programme spatial depuis l’ère soviétique. Son vaisseau spatial, transportant des charges utiles scientifiques, devrait atterrir dès lundi. « Tous les résultats de la recherche seront transférés sur Terre », a déclaré Yuri Borisov, chef de l’agence spatiale russe, à la télévision d’Etat. « Nous nous intéressons à la présence d’eau, ainsi qu’à de nombreuses autres expériences liées à l’étude du sol, du site. »

Pour l’Inde, qui tente également de booster ses ambitions spatiales, sa mission Chandrayaan-3 est une chance de se racheter après une tentative d’alunissage ratée en 2019. Si tout se passe comme prévu, son vaisseau spatial devrait atterrir mercredi. Les efforts font suite aux tentatives d’entreprises privées du Japon cette année et d’Israël en 2019, qui se sont toutes deux écrasées, illustrant la difficulté d’atterrir sur le voisin sans air et interdit de la Terre, à quelque 240 000 milles de là.

La Chine, le plus grand rival américain dans l’espace, a mené une campagne lunaire régulière et largement réussie ces dernières années. En 2019, elle est devenue la première nation à faire atterrir un vaisseau spatial de l’autre côté de la lune, où son rover continue d’opérer. En 2020, il est retourné sur la surface lunaire, saisissant des échantillons pour la recherche scientifique qui ont été renvoyés sur Terre. Elle a également assemblé une station spatiale en orbite terrestre basse et fait atterrir un rover sur Mars.

Ensuite, bien sûr, il y a la NASA. L’année dernière, il a lancé sa campagne Artemis en faisant voler son vaisseau spatial Orion, sans personne à bord, autour de la lune. L’année prochaine, il prévoit une mission similaire, mais avec quatre astronautes dans la capsule. Avant cela, il prévoit un certain nombre de missions robotiques, dont la première pourrait avoir lieu d’ici la fin de cette année, lorsque deux sociétés doivent envoyer des engins spatiaux sur la surface lunaire dans le but de devenir les premières entreprises commerciales à le faire.

Travaillant dans le cadre d’un contrat avec la NASA, Intuitive Machines, basée à Houston, a déplacé cette année son site d’atterrissage au pôle sud, une décision selon la NASA « était basée sur un besoin d’en savoir plus sur le terrain et les communications près du pôle sud lunaire, qui est devrait être l’un des meilleurs endroits pour une présence humaine durable sur la lune.

La mission doit être lancée par SpaceX d’Elon Musk dès novembre. Astrobotic, une société basée à Pittsburgh, vise également à envoyer un atterrisseur équipé de charges utiles scientifiques sur la surface lunaire plus tard cette année. Elle aussi est sous contrat avec la NASA et doit être lancée sur la nouvelle fusée Vulcan de United Launch Alliance.

Après des décennies de peu de progrès dans ses objectifs d’exploration humaine de l’espace lointain, la NASA se concentre désormais sur un retour sur la Lune et commence à dépenser de l’argent réel. Il a attribué plusieurs milliards de dollars de contrats à SpaceX et Blue Origin de Jeff Bezos pour développer des engins spatiaux capables d’atterrir des astronautes sur la lune. Blue Origin a également remporté un contrat de plus de 34 millions de dollars pour la construction de cellules solaires et de câbles de transmission à partir de régolithe lunaire, le terme géologique désignant la roche et la saleté. (Bezos est propriétaire du Washington Post.)

La NASA travaille également à la construction d’une station spatiale, appelée Gateway, qui resterait en orbite autour de la lune et servirait de point de rassemblement pour les astronautes et les fournitures. La focalisation durable sur la lune est un changement important pour l’agence spatiale, qui a reçu diverses orientations et priorités qui changent avec chaque administration présidentielle.

Au cours des décennies qui ont suivi la fin du programme Apollo, l’agence spatiale a été dirigée vers la Lune, puis vers Mars et un astéroïde, puis de nouveau vers la Lune. Mais le programme Artemis, né sous l’administration Trump, a été adopté sans réserve par l’administration Biden. Il bénéficie d’un soutien bipartisan au Congrès, qui tient à respecter l’engagement de la NASA d’envoyer la première femme et personne de couleur sur la lune.

Un autre facteur déterminant est que les administrations Trump et Biden ont déclaré que les États-Unis sont dans une course à l’espace avec la Chine et sont particulièrement préoccupés par ses ambitions lunaires. Dans une interview avec The Post l’année dernière, Pam Melroy, l’administratrice adjointe de la NASA, a déclaré qu’elle était préoccupée par la façon dont la Chine pourrait se comporter sur la lune, en particulier lors de l’extraction de ressources, telles que la glace d’eau. « Est-ce que ça me rend nerveux? » dit-elle. « Oui, surtout avec la Chine. »

On ne sait pas comment les autres agiront également. Pour encourager la transparence, la NASA et le département d’État ont créé un programme appelé les accords d’Artemis, un cadre juridique qui établit des règles pour l’utilisation pacifique de l’espace et régit le comportement à la surface de la lune. Jusqu’à présent, près de 30 pays ont signé et seraient mandatés pour adhérer à un ensemble de règles, telles que le partage public des découvertes scientifiques et la création de «zones de sécurité» où les nations pourraient travailler sans être dérangées sur la surface lunaire. L’Inde est signataire et a adhéré en juin. Mais la Russie ne l’est pas et la Chine non plus, qui a également pour objectif d’établir une présence sur le pôle sud lunaire.

Cela soulève des questions sur la façon dont ils pourraient se comporter sur la lune. « Est-ce que les gens vont être ouverts et transparents sur ce qu’ils font? » a déclaré Scott Pace, ancien secrétaire exécutif du National Space Council et directeur du Space Policy Institute de l’Université George Washington. Il a déclaré que les signataires des accords d’Artémis devraient fournir des détails sur leurs missions et leurs plans : « Où vont-ils ? Et s’il y a des pannes ? Des données scientifiques ? Je veux dire, c’est le genre d’ouverture que nous voulons encourager, et les accords d’Artemis seront un bon modèle à suivre pour les autres.