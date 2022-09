La Russie et les États-Unis sont les plus gros contributeurs aux déchets dans l’espace, selon une étude

Les missions spatiales, les satellites brisés, les fusées et les essais d’armes ont laissé un gros tas de débris et de déchets flottant dans l’espace. Selon les données de l’Orbital Debris Quarterly News de la NASA, la plupart des débris spatiaux provenaient de trois pays, la Russie, les États-Unis et la Chine. Alors que la Russie a fourni 7 032 débris, les États-Unis et la Chine ont ajouté 5 216 et 3 854 débris. La présence de débris et de déchets dans l’espace est une menace possible pour les futurs lancements et l’exploration spatiale. Une grande partie des débris provient d’essais d’armes anti-satellites (ASAT) par divers pays. Selon une estimation de la Secure World Foundation, au moins 16 tests d’armes ASAT génératrices de débris ont été effectués à ce jour.

Le test ASAT a été créé pour la première fois par les États-Unis dans les années 1950. Depuis lors, le pays a lancé trois tests de création de débris ASAT, le dernier datant de 2008.

Potentiellement, l’ASAT le plus dommageable a été transporté par la Chine en 2007 lorsqu’elle a fait exploser l’un de ses propres satellites, laissant 3 000 débris dans l’espace, a rapporté Statista.

En novembre de l’année, la Russie a détruit l’un de ses anciens satellites à l’aide d’une arme ASAT. L’opération a conduit à la création de milliers de débris derrière.

Pour dégager les débris, de nombreuses missions spatiales sont en préparation. Cependant, ils énoncent de multiples enjeux technologiques, géopolitiques et économiques. Le développement de véhicules de déblaiement est un processus complexe et coûteux. En cas d’échec de la mission, il est probable qu’elle laissera plus de débris derrière elle.

Mais ce n’est pas tout, les analystes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) affirment que les débris pourraient révéler des données sensibles sur les objets dont ils faisaient partie. Cela peut impliquer la sécurité nationale, la politique étrangère et la propriété intellectuelle. Par conséquent, il est probable que les pays seraient simplement intéressés à nettoyer les débris de leurs satellites.

Actuellement, deux missions de déblayage de ce type doivent être lancées dans les années à venir. Cela comprend la mission Clearspace-1 de l’Agence spatiale européenne et la mission japonaise de démonstration commerciale d’élimination des débris (CRD2).

Le problème des débris dans l’espace risque de s’aggraver avec le lancement d’engins spatiaux par des acteurs privés dans les années à venir.

