NATIONS UNIES – La Russie a rejeté les affirmations selon lesquelles les armes occidentales modernes fournies à l’Ukraine pourraient la mener à la victoire comme des “fantasmes vides”, insistant jeudi sur le fait que l’armée russe détruit les armes anciennes et nouvelles de l’Ukraine et “terminera” la guerre comme le président Vladimir Poutine l’a promis.

Mardi, le conseil a tenu une réunion à la demande de la Russie pour connaître la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l’Ukraine, où l’Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées de bombarder l’installation et de menacer d’une éventuelle catastrophe nucléaire.

Il a déclaré au conseil que les conséquences du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et de son «entourage» affirmant que les armes occidentales et la «soi-disant guerre miracle» changeraient le cours du conflit de six mois et apporteraient la victoire à l’Ukraine sont «très lamentables pour l’Ukraine. ”